Macchie di candeggina, per eliminarle dai tuoi vestiti immergili subito in questa soluzione: adranno via in pochi minuti

Capita anche ai più precisi: ecco come neutralizzare le macchie di candeggina che ti rovinano i capi bianchi.

Il lavaggio dei vestiti è una operazione che tutti ci ritroviamo a compiere almeno una volta nella vita. Per fortuna abbiamo un’alleata, la lavatrice, anche se a volte anche con questo aiuto tecnologico può succedere qualche pasticcio.

In genere quando pensiamo alla candeggina, si pensa questa possa fare danni sui colorati. In realtà alcune macchie possono crearsi anche sui bianchi.

In questi casi vedremo un bianco di una diversa temperatura e alcuni aloni gialli: potremmo pensare che il capo in questione sia da buttare, invece c’è un semplice rimedio da mettere in atto.

Trucchetto per eliminare le macchie di candeggina

Ancora una volta andiamo a ripescare i rimedi dalle tradizioni delle nostre nonne, che a scuola avevano frequentato le lezioni di “economia domestica”. Inoltre, ci occupiamo di questo tipo di macchie utilizzando alcuni prodotti naturali, senza il bisogno di acquistare sostanze specifiche chimiche ulteriori.

La candeggina, lo sappiamo, è un prodotto assai aggressivo, che si dovrebbe utilizzare solo in occasioni di “emergenza”. Infatti sui capi bianchi, la candeggina può fare danni e andare a far manifestare degli orribili aloni gialli. Servono pochi ingredienti per cambiare il destino del capo, che non andrà nella spazzatura: ecco come fare.

Solo due ingredienti naturali per rimuovere gli aloni gialli: capi bianchi come nuovi

Se ti trovi di fronte ad un vestito bianco macchiato di giallo a causa della candeggina, allora devi procurarti semplicemente dell’aceto di vino bianco. Combina l’aceto con dell’acqua: successivamente immergi le parti interessate all’interno della bacinella con la soluzione preparata. Grazie alla proprietà dell’aceto, le macchie di candeggina tenderanno a svanire in virtù della sua caratteristica alcalinità. Successivamente, dopo aver trattato così il capo, ti basterà lavarlo normalmente con la lavatrice.

Nel caso in cui vi ritroviate a fare i conti con macchie rosa o rosse, dovute all’interazione tra candeggina e tessuto, allora la soluzione sarà la medesima, ma con un ingrediente diverso. In questo caso, infatti, è bene utilizzare bicarbonato di sodio con acqua e lasciarvi immerso il tessuto per circa un’ora. Anche in questo caso, basterà successivamente ripetere un lavaggio avendo cura di impostarlo su delicato. Se la macchia di candeggina è presente sul vestito da molto tempo, allora è possibile usare la soluzione con aceto bianco localmente: basterà applicarla sulla macchia e lasciarla agire per circa 10 minuti prima di procedere al normale lavaggio.