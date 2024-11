Che batosta lo scontrino: è anche colpa dei detersivi per la lavatrice | Sostituiscili con questa miscela naturale ed economica

Con questa soluzione non dovrai più spendere una fortuna per i detersivi: il bucato sarà fresco e profumato

Ogni anno si spendono centinaia di euro per detersivi, ammorbidenti e igienizzanti con cui disinfettare la propria casa.

Dato il contesto economico in cui versa l’Italia, è importante trovare delle strategie per risparmiare sulle spese delle pulizie domestiche senza compromettere la qualità dell’igiene.

Dedicarsi alle faccende domestiche non è solo noioso, ma richiede anche un impegno economico non indifferente. Tuttavia, basta solo un pò di organizzazione e pianificazione per ridurre le spese per i detersivi.

Ad esempio si può ricorrere a detersivi multiuso e che abbiano più funzionalità, ma esiste un rimedio naturale che consente un gran risparmio senza rinunciare alla qualità.

I detersivi per la lavatrice costano troppo

Dedicarsi alle faccende domestiche è indispensabile per vivere in un’ambiente fresco e pulito, ma spesso i costi legati ai prodotti igienici sono eccessivamente elevati. La lavatrice è sicuramente uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa e l’acquisto dei detersivi può influire significativamente sul bilancio familiare.

Con un pò di organizzazione si possono però tagliare i costi dei detersivi senza rinunciare ad una pulizia profonda ed accurata. Infatti, esistono dei rimedi naturali e delle soluzioni fatte in casa che consentono di profumare il bucato senza spendere cifre esagerate.

La soluzione economica per il tuo bucato

Bicarbonato, olio di lavanda e tea tree oil sono gli ingredienti necessari per realizzare un detersivo economico e funzionale per il bucato. Con questa soluzione non solo ci sarà un grande risparmio economico, ma i panni risulteranno morbidi e profumati. Basteranno cinque minuti per realizzarlo in casa e come prima cosa è fondamentale procurarsi un sapone vegetale da grattugiare oppure acquistare direttamente le scaglie già pronte dai negozi bio. Come riporta il sito web “nonsprecare.it“, le scaglie devono essere sciolte in una pentola d’acqua bollente fino ad ottenere un composto omogeneo.

Dopo aver completato il procedimento, si possono aggiungere due ingredienti speciali: 200 grammi di carbonato (soda solvey) e 100 grammi di bicarbonato. Il tutto deve essere mescolato con un frullatore ad immersione. Una volta ottenuto un composto omogeneo, si può trasferire in un flacone ed aggiungere qualche goccia di olio essenziale per profumare. Lasciate riposare la soluzione per qualche ora e mescolate il composto di tanto in tanto. Il detersivo naturale può essere conservato per circa 35 giorni in un luogo fresco ed asciutto e potrete utilizzarlo come un normale detergente per lavatrice.