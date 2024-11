Vellutata, con questo trucco non risulterà più troppo liquida: viene utilizzato in tutti i più famosi ristoranti

Il segreto per ottenere una vellutata cremosa e gustosa: con questo metodo non sarà mai più troppo liquida

L’inverno è ormai alle porte e le pietanze calde, come zuppe o vellutate, sono le principali protagoniste delle tavole degli italiani.

La vellutata può essere preparate con moltissime verdure e la caratteristica principale di questo primo piatto è proprio la sua consistenza che deve essere cremosa.

Si tratta anche di una pietanza salutare e genuina che viene realizzata con ingredienti semplici, ma il suo sapore è a dir poco inconfondibile.

Prepararla però non è semplice e a volte può risultare troppo liquida. Ci sono dei passaggi fondamentali da seguire per renderlo un composto omogeneo e ricco di profumi.

Come preparare una vellutata perfetta

La vellutata è uno dei primi piatti consumati maggiormente nella stagione invernale, ma è necessario seguire alcuni trucchetti per renderla cremosa e deliziosa. Non è raro che questa minestra risulti troppo liquida, rovinando il risultato finale della vellutata.

Il primo segreto per renderla gustosa consiste nell’utilizzare verdure fresche di stagione come il cavolo, le bietole, spinaci, zucchine o piselli. Esistono però altri trucchetti che devono essere eseguiti durante la preparazione e che consentono di ottenere un risultato straordinario.

Il trucco per una vellutata cremosa

Per preparare la vellutata è essenziale utilizzate la verdura fresca di stagione, ma ci sono moltissimi altri trucchetti che contribuiscono a renderla una vera e propria delizia. Per prima cosa bisogna preparare il brodo con cipolle, sedano e carote in cui cuocere le verdure della nostra vellutata. Il segreto consiste nell’aggiungere il brodo poco per volta durante la cottura delle verdure così da non incorrere nel rischio di renderla troppo liquida. Per ottenere un composto omogeneo e cremoso si possono utilizzare anche degli addensanti come ad esempio le patate o i legumi. Questi alimenti devono essere cotti a parte ed uniti alle verdure solo in un secondo momento.

Come riporta il sito web “parmalat.it“, l’amido delle patate consente di mantenere la cremosità senza modificare il sapore della vellutata. Allo stesso modo, i legumi che sono molto pastosi rendono il composto più denso. In un secondo momento si può passare alla preparazione della vellutata soffriggendo la cipolla in una pentola a bordi alti e aggiungendo le verdure. In seguito si può versare il brodo che deve essere abbastanza da coprire le verdure e si può lasciar cuocere per circa mezz’ora. Il composto deve essere frullato fino ad ottenere una consistenza liscia e morbida.