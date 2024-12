Oroscopo, occhio al portafogli per questi 3 segni: con i loro acquisti folli rischiano di spendere una cifra astronomica

Mani bucate soprattutto prima delle feste natalizie, se sei nato in questi giorni presta molta attenzione alle finanze.

Molto spesso nel corso delle settimane che precedono il Natale siamo più propensi a spendere denaro. Questo è ovviamente legato alla necessità, imposta dalla convenzione delle feste, di acquistare pensierini per famiglia e amici.

Alcune segni, però, rischiano di ritrovarsi sul lastrico. Una congiunzione astrale, unita alla propensione al dono di questi segni, li porterà a spendere centinaia di euro.

Nonostante tutte le novelle di Natale, i film e la stessa Chiesa ci ricordino sempre che questa festa non riguarda gli oggetti materiali, ogni anno le persone spendono fior di quattrini in regalini. Ecco i segni che impiegheranno le cifre di denaro più alte.

Il trio dei super regali: nessun Re Magio, solo questi tre segni zodiacali

Si dice spesso che donare sia meglio che ricevere, e in alcuni casi questa è una verità incontrovertibile. La soddisfazione di acquistare un pensiero scelto appositamente e con cura per una persona e vederla scartarlo col sorriso è una sensazione molto piacevole. Non bisogna, però, dimenticare di tenere d’occhio il portafogli.

Infatti ci sono alcuni segni dello zodiaco che sono predisporti a “dare”, e solo proprio quelli che in contesti come le feste natalizie amano prodigarsi economicamente per acquistare il regalo perfetto anche se costa un pò di più. Sfortunatamente, però, chi è nato sotto questi segni non gode in questo periodo di una grande salute economica. Per questi motivi se siete tra questi è bene porre maggiore attenzione alle spese rispetto ad altri anni.

Quest’anno solo pensierini, nessun regalone, se sei nato sotto queste stelle

A ritrovarsi a dover tenere un occhio in più sul proprio portafogli sono tre segni tipicamente altruisti. Stiamo parlando del segno dei Gemelli, del segno del Toro e del Sagittario. Questi tre segni zodiacali, infatti, presentano una natura spesso altruistica, e impiegano le proprie forze, anche economiche, per soddisfare i bisogni altrui. Seppure sia una caratteristica ammirevole, che fa sì che tali persone siano molto amate, talvolta rappresenta un ostacolo.

Infatti è proprio in questo periodo che dovranno fare parecchia attenzione nell’acquisto di regali che siano per sé o per altri. Non è questo il momento giusto per togliersi sfizi o esagerare con i doni natalizi. Se per quanto riguarda questi ultimi è necessario stabilire un budget accurato da non superare, per quanto concerne l’acquisto di qualcosa per sé non resta che attendere i saldi di gennaio.