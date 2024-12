Polenta, la versione fritta mette d’accordo adulti e bambini: il segreto per un risultato croccante ma non unto

La ricetta ufficiale che piace proprio a tutti: bastano pochi passaggi per una frittura perfetta e leggera

L’Italia è la patria delle tradizioni culinarie e delle prelibatezze che si tramandano nel corso delle generazioni e che rappresentano un simbolo nel mondo intero.

Una delle pietanze che maggiormente rappresenta il Bel Paese è sicuramente la polenta, un piatto ideale da gustare nelle giornate fredde invernali.

Le sue origini risalgono addirittura all’epoca romana, ma ancora oggi rappresenta un cult della cucina nazionale.

Tipica delle regioni settentrionali come la Lombardia o il Piemonte, la polenta viene realizzata in moltissimi modi ed ognuno di loro è una vera delizia per il palato.

La polenta fritta, un piatto gustoso che piace a tutti

La polenta è un piatto tipico del Bel Paese ed è estremamente versatile: può essere preparato con il sugo di pomodoro, con i fagioli o si possono realizzare degli sfiziosi medaglioni. Un’alternativa che piace sia agli adulti che ai bambini sono i bastoncini di polenta fritta.

Con questa ricetta otterrete un delizioso antipasto a cui difficilmente potrete rinunciare. Il procedimento è molto semplice e basterà procurarsi 250 grammi di farina di mais, 1 litro d’acqua, l’olio extravergine d’oliva, un pò di rosmarino, sale grosso e olio di semi.

Il procedimento per i bastoncini di polenta fritta

I bastoncini fritti sono una vera delizia per il palato e prepararli bisogna iniziare proprio dalla polenta. Come riporta il sito web “ricette.giallozafferano.it“, in un pentolino versate l’acqua e l’olio e non appena arriva a bollore, potrete versare la farina di mais. Il composto deve essere mescolato energicamente per evitare che si formino dei grumi. Non appena il composto inizia ad assumere una consistenza più solida, si può abbassare la fiamma e lasciar cuocere per altri 30-40 minuti. Dopo aver unto una teglia rettangolare, si può stendere il composto ancora caldo creando una superficie di circa 1 cm.

Per due ore deve essere lasciato in frigorifero a riposare, fino a che diventa compatta ed è pronta per il procedimento successivo. Trascorso il tempo necessario, bisogna tagliare dei bastoncini di polenta larghi 2 cm e lunghi 8 cm con un coltello a lama liscia. Dopo aver scaldato l’olio di semi, si può procedere alla frittura. I bastoncini devono cuocere per circa otto minuti fino a quando diventano ben dorati. In seguito, devono essere scolati con una schiumarola e riposti su un vassoio con carta assorbente. In questo modo, l’olio in eccesso sarà assorbito ed i bastoncini fritti non risulteranno troppo oleosi. Infine, condite con del rosmarino e gustate questa delizia.