Tutti la regalano ad amici e parenti ma in pochi conoscono il significato: cosa si nasconde dietro la classica Stella di Natale

Sapete il significato nascosto della Stella di Natale? Donarla ad un proprio caro è un gesto di grande amore

Il periodo più magico dell’anno si avvicina e migliaia di persone sono già pronte a celebrare il Natale con le persone che più amano.

Si tratta di un momento di riflessione e condivisione in cui si cerca di essere più buoni ed altruisti verso il prossimo.

Una delle tradizioni più diffuse consiste nello scambio dei regali, il momento più atteso sia dai bambini che dagli adulti. Questo atto ha origini antiche e va aldilà del semplice gesto materiale.

Si tratta di un’occasione speciale per dimostrare generosità ed affetto non solo nei confronti di chi amiamo, ma anche di chi è meno fortunato.

La stella di Natale: un gesto d’amore

Il Natale è un periodo magico in cui tutti i desideri possono diventare realtà. La tradizione vuole che ci si scambino dei doni per dimostrare affetto ed amore nei confronti dei propri cari ed uno dei regali più diffusi in questo periodo è la classica Stella di Natale.

Non tutti sanno che dietro questa apparente e semplice pianta, si nasconde un significato profondo. Il suo vero nome è Poinsettia ed è uno dei doni più diffusi non solo per il suo colore rosso che richiama perfettamente questa festività. Se curata con attenzione e dedizione, questa pianta è in grado di sopravvivere anche per tutto l’anno.

Il significato della Stella di Natale nel linguaggio dei fiori

La Stella di Natale è uno dei doni più frequenti nel periodo natalizio non solo per il suo fogliame di colore verde e rosso che è particolarmente in tema con questa festività. Il significato di questo dono è molto più profondo e rappresenta sicuramente un gesto d’amore verso il prossimo. Nel linguaggio dei fiori, la Stella di Natale rappresenta l’umiltà, la saggezza, la salute ed il rinnovamento. Quando si decide di regalare la Stella di Natale ad un amico o un parente, in realtà si intende trasmettere un messaggio ben preciso.

Questo dono ha l’obiettivo di augurare un anno di abbondanza e di rinascita oppure viene utilizzato come simbolo di ringraziamento. La Stella di Natale, come riporta il sito web “grazia.it“, ha origini antichissime e fin dall’epoca Azteca nel XVI secolo, era considerata un simbolo di purezza. Secondo la leggenda antica, i guerrieri morti in battaglia avrebbero potuto bere il nettare di questo fiore, che in realtà è velenoso, in modo da raggiungere serenamente l’eternità. Nella tradizione cristiana, invece, la somiglianza delle sue foglie alla stella di Betlemme viene utilizzata per augurare un Buon Natale ed un felice anno nuovo.