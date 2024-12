Ghiaccio, basta un solo cubetto per togliere una delle macchie più ostinate: risultati incredibili in pochissimi minuti

Semplice acqua congelata, ecco con quale espediente potrete risolvere l’annoso problema di questa macchia che pare indelebile.

Le macchie sui nostri capi possono essere di tipo semplice da togliere, mentre altre sono davvero ostinate. Basti pensare ad esempio a quelle derivanti dai frutti di bosco, come fragole o mirtilli, oppure eventuali macchie di sugo che si sono asciugate e incrostate.

Quando accade qualcosa di questo tipo, se il capo è pregiato, la situazione si fa davvero complessa. Per non parlare, poi, di quando è bianco.

Tra le macchie meno amate da chi fa il bucato ce ne è una che è tanto scura quanto…deliziosa. Per fortuna per rimuoverla senza danneggiare il capo basta anche un solo cubetto di ghiaccio.

Solo del ghiaccio per eliminare questa macchia: nessun prodotto chimico è necessario

La macchia per eccellenza, quella di cui parliamo, è una macchia di cioccolato. Infatti, a parlarne, è niente di meno che un articolo pubblicato sul sito del noto marchio Venchi, che da moltissimi anni produce del cioccolato eccellente. Una macchia di cioccolato può avventarsi sui nostri capi in ogni momento: una cerimonia elegante, un dopo cena con cioccolata calda e altre mille situazioni.

Per quanto buono quando viene ingerito, il cioccolato sui vestiti non è esattamente ideale. Se pensate di acquistare prodotti aggressivi che promettono di togliere la macchia, fermatevi subito: evitate di spendere decine di euro e rischiare di non risolvere proprio nulla. Basta munirsi di un cubetto di ghiaccio.

Una strategia vecchia ed efficace: ecco come fare a eliminare la macchia

Quando ci si macchia con del cioccolato bisogna immediatamente tamponare il tessuto in modo delicato con un panno pulito. Non bisogna premere né strofinare, o il cioccolato non farà altro che penetrare ancora di più nelle fibre del tessuto. Ancora più efficace, però, è prendere un cubetto di ghiaccio e tamponare con quello: grazie all’azione raffreddante del ghiaccio, infatti, la macchia non si espanderà.

Una volta che il tessuto e il cioccolato si asciugheranno, allora basterà strofinare delicatamente il tessuto per togliere i residui più importarti e procedere a un consueto lavaggio in lavatrice. In altre situazioni è ideale munirsi di ammoniaca o acqua ossigenata, in particolare quando il tessuto macchiato è cotone. Meglio, comunque, quando possibile, utilizzare dei rimedi naturali che sono economici, ecologici e talvolta anche più efficaci e delicati sui nostri oggetti – sui capi così come sulle superfici della nostra casa.