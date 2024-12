Vivere a lungo, questa bevanda bevuta tutti i giorni è in grado di fare miracoli: recuperi in fretta due anni di vita

Se assumi questa bevanda con regolarità e quotidianamente, la tua vita sarà più lunga: è in grado di fare miracoli

Vivere bene e a lungo è l’aspirazione di ognuno di noi poichè rappresenta il modo per godersi a pieno le esperienze di vita.

Una delle regole principali per la longevità consiste nell’adottare delle abitudini equilibrate: “Uno stile di vita sano può migliorare l’aspettativa di vita di oltre 10 anni“. Questo è ciò che affermano numerosi studi scientifici.

Seguire una dieta mediterranea che sia variegata e sana, praticare regolarmente attività fisica o tenere sotto controllo il peso corporeo aiuta senza dubbio a mantenersi in salute.

Evitare di adottare comportamenti dannosi come il fumo o l’assunzione di alcool possono sicuramente incidere positivamente sulla longevità dell’essere umano.

Una bevanda che aiuta a vivere a lungo

Moltissimi studi scientifici hanno affrontato il tema della longevità e della salute fisica. Tutti concordano sul concetto di vivere in modo equilibrato, evitando di adottare comportamenti dannosi per il benessere. Tuttavia, esiste una bevanda che se assunta regolarmente è in grado di donare moltissimi benefici.

Lo studio è stato condotto da alcuni ricercatori portoghesi dell’Università di Coimbra, i quali hanno affermato che alcuni principi attivi presenti in questa bevanda, aiutano ad aumentare le aspettative di vita. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono i benefici che ne derivano.

I risultati dello studio sulla longevità

Vivere a lungo ed in salute è una prerogativa della maggior parte degli esseri umani ed una ricerca condotta da studiosi portoghesi ha evidenziato che l’assunzione regolare di una bevanda aiuta a vivere meglio e più a lungo. Secondo le indagini condotte, bere caffè può aiutare ad aumentare l’aspettativa di vita di circa due anni tenendo a bada l’insorgere di malattie e del processo di invecchiamento. L’impatto della caffeina sulla riduzione della mortalità era stata già evidenziata in ricerche passate, ma questa ennesima dimostrazione ha messo in luce le proprietà benefiche della bevanda.

Cátia R. Lopes e Rodrigo A. Cunha sono i due ricercatori portoghesi che hanno condotto una revisione sistematica su circa 80 indagini passate in cui sono stati valutati i tassi di mortalità e le abitudini alimentari, compreso il consumo di caffè. I risultati parlano chiaro: come riporta il sito web “fanpage.it“, l’assunzione moderata di caffeina è in grado di allungare la vita di circa 1,84 anni in più. È importante ricordare che, secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), bisogna consumare non più di 400 milligrammi di caffeina al giorno, ovvero dalle tre alle cinque tazzine quotidiane.