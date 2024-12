Se non dormi bene sposta questo oggetto che hai sul comodino: disturba il sonno e nuoce gravemente alla salute

Allontana immediatamente questo oggetto quando vai a dormire: i rischi per la salute ed il sonno sono molto elevati

Dormire bene durante la notte è fondamentale non solo per ridurre la stanchezza della giornata, ma anche per garantire un buono stato di salute.

La qualità del sonno, infatti, influisce sulla produttività e sull’umore ed è essenziale dedicare almeno 7/8 ore a notte al riposo fisico e mentale.

I mille impegni quotidiani e lo stile di vita frenetico possono provocare molto stress emotivo, andando ad incidere sul corretto funzionamento del nostro organismo.

Come rivela il neurologo Vincenzo Tullo, sia le ore dedicate al sonno che la qualità del riposo sono fondamentali per non danneggiare il nostro cervello.

Come riposare al meglio senza distrazioni

Dormire bene è essenziale non solo per eliminare la stanchezza accumulata durante la giornata, ma anche per garantire riposo al nostro cervello. La qualità del sonno non determina solo il benessere fisico, ma è anche responsabile del buonumore e della mentalità positiva.

Esistono moltissimi fattori che vanno ad influenzare la qualità del sonno ed uno dei più importanti è l’utilizzo di dispositivi elettronici. I telefoni devono essere riposti sempre ad una certa distanza dal letto, ma non è tutto poichè è sempre consigliabile spegnerli.

Allontana questo oggetto mentre dormi

Dormire bene deve essere una priorità per ognuno di noi e soprattutto, moltissime persone sottovalutano i rischi derivanti da una scarsa qualità del sonno. Uno dei consigli più diffusi consiste nel tenere lontano il proprio smartphone quando si va a letto per non influenzare il nostro riposo. Ma questo potrebbe non essere sufficiente poichè, come riporta il sito web “mistergadget.tech“, alcuni esperti consigliano addirittura di spegnere la connessione Wifi per non compromettere la propria sicurezza. Dietro questo strano consiglio, c’è una motivazione ben precisa.

In primo luogo, lo smartphone potrebbe squillare per delle notifiche o delle chiamate inutili che andrebbero solo a disturbare il sonno. Anche il risparmio della batteria può essere una buona motivazione, ma esiste una ragione che ha a che fare con la sicurezza personale. Durante la notte non siamo vigili e di conseguenza, non possiamo difenderci da eventuali attacchi. Moltissimi hacker tendono a colpire gli smartphone delle vittime proprio durante le ore notturne in cui hanno tutto il tempo per rubare dati sensibili e informazioni personali. Il consiglio è di spegnere totalmente il telefono e posizionarlo ad una certa distanza dal letto. In alternativa si può impostare la modalità notturna, ma è fondamentale disattivare la connessione Wifi.