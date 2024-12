Bolletta del gas: gli esperti conoscono un trucco efficace per risparmiare | Devi solo girare questa manopola

Nessuna manomissione di contatori o simili, si tratta di una strategia totalmente legale: basta brutte sorprese nella bolletta del gas.

Possiamo dire di trovarci ormai in pieno inverno, e le preoccupazioni dei cittadini in tema bollette si stanno concretizzando. Seppure il clima in alcune zone non sia così rigido, c’è comunque bisogno di accendere i riscaldamenti.

Nessuno ha dimenticato le proteste in piazza quando si sono bruciate bollette in segno di sdegno.

Molti proprietari di esercizi con una sede fisica sono finiti sul lastrico e il Governo aveva dovuto prendere provvedimenti.

Il nostro sistema economico e sociale è governato dalle leggi del capitalismo e del libero mercato: per questo motivo le oscillazioni di prezzo delle risorse è inevitabile. Ci si chiede se stavolta basterà l’istituzione di un mercato tutelato. In ogni caso, ecco cosa può fare il singolo cittadino per ridurre i propri consumi.

Riduzione dei consumi di gas, basta un solo gesto per un risparmio significativo

Oltre che per la cucina e per i riscaldamenti, l’utilizzo del gas, specie nei mesi invernali, è previsto in grande quantità anche per ottenere dell’acqua calda. L’acqua calda, infatti, è un bene che tendiamo a dare per scontato così come la semplice acqua corrente: proprio nel momento in cui dovesse mancare ci accorgeremmo di quanto è essenziale, specie se si pensa a quei periodi in cui le temperature sono rigide.

Una bella doccia calda e una borsa riempita con acqua fumante, una camomilla o una zuppa che ci scaldano anche dall’interno: senza l’acqua calda, o la possibilità di scaldarla, tutto ciò non sarebbe possibile. Eppure, l’atto di scaldare l’acqua è tra quelli che più consumano all’interno di una abitazione: la caldaia, infatti, consuma abbastanza e ci ritroviamo poi a pagarne le spese. Ecco come evitare sprechi inutili perché è come se buttassimo i soldi dalla finestra.

Si gira una manopola e siamo improvvisamente più ricchi: ecco come fare

Sono numerose le accortezze che si possono adottare per evitare un consumo esagerato di gas. Oggi parliamo di un semplice gesto che non impone alcuna rinuncia o sacrificio. Il risparmio riguarda l’acqua calda e l’orientamento del miscelatore del rubinetto.

Una volta aver terminato l’utilizzo dell’acqua, calda o tiepida che sia, un gesto utile per il contenimento dei consumi è quello di orientare il miscelatore del rubinetto su “freddo”. In questo modo eviteremmo che, alla riapertura dell’acqua, la caldaia si attivi in automatico: il gioco è fatto, il risparmio può raggiungere persino il 10% annuo.