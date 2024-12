Test della personalità, quale dettaglio ti salta all’occhio per primo? La tua scelta dice tutto su chi sei davvero

Tieni a mente cosa hai visto come primo elemento quando hai guardato questa immagine: ti dirà molto più di quanto pensi su di te.

In questa epoca in cui al primo posto c’è la produttività, l’indagine introspettiva, il dialogo con noi stessi e la riflessione intensa sono considerate attività totalmente superflue. Ovviamente si tratta di una ennesima strategia per farci assomigliare sempre più ad automi capaci solamente di lavorare.

Oggi vi proponiamo un test che di voi dirà moltissimo. Non è necessario avere carta e penna, né un pomeriggio libero: vi basta tenere a mente cosa vi colpisce come prima figura quando guardate questa immagine.

Si tratta di un semplice test di percezione visiva diffuso sulla pagine internet younipa.it, un test i cui risultati nascondono degli indizi. Questi indizi possono portarvi sulla via giusta per comprendere voi stessi, e quindi vivere armonia con le vostre scelte e con la società.

La prima figura che hai notato nell’immagine ti dice come agisci e chi sei

L’indagine di sé, oltre a essere considerata improduttiva e dunque inutile, può portare a una serie di dubbi. Anche questi non sono affatto simpatici alla forma mentis collettiva della società in cui viviamo: questa esalta la sicurezza, la presunzione e la determinazione.

Non vi è nessuno spazio per il dubbio o l’incertezza. In questa immagine ci sono due elementi principali: tieni bene a mente quale figura ti ha colpito per prima. Di seguito ci sono le descrizioni della personalità abbinata a ciascuna delle due principali percezioni possibili della raffigurazione.

Ecco i risultati, due principali filoni di personalità: scopri in quale sei e verifica se ti riconosci

Se hai notato come prima figura quella degli alberi, allora sei una persona piuttosto calma e tranquilla. Ami la pace che hai costruito con molta cura, scegliendo attentamente le persone da avere al tuo affianco nella quotidianità. La tua strategia di risoluzione dei problemi è il relax: hai compreso che la preoccupazione lascia il tempo che trova. Le persone riconoscono in te una certa dose di saggezza, e non a caso spesso ti si rivolgono per chiederti consiglio o conforto.

Se hai notato come prima figura quella delle tigri, invece la caratteristica che spicca in te è la determinazione. Senza dubbio sei una persona più comune, che fa meno fatica ad adattarsi alle leggi della competizione che vigono in questo periodo nella società e nel mondo del lavoro. Hai la personalità del leader e dei saldi principi dai quali è difficile smuoverti, e questo è uno dei tuoi punti di forza.