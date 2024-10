Pane nemico della linea, non se lo mangi in questo modo: può trasformarsi in un alleato e farti perdere subito peso

Non guardare più il pane come un nemico della tua forma fisica: scopri come mangiarlo se vuoi inserirlo nella tua dieta.

Solitamente, si pensa che i carboidrati siano cattivi amici della forma fisica e della dieta. Chi ha intenzione di perdere peso, infatti, elimina pane e pasta per paura di non riuscire a raggiungere il suo obiettivo.

Tuttavia, non è detto che questo sia vero al 100%. Se mangiato nelle giuste quantità, infatti, il pane può essere un compagno della tua dieta, un cibo con cui arricchire l’alimentazione del modo giusto.

Scopriamo insieme come introdurre il pane, durante la routine quotidiana, senza fare danni, cercando di capire perché viene indicato come cattivo alleato e scoprendo quali sono i benefici reali.

Pane, croce e delizia

Associato a un indice glicemico alto, il pane può essere responsabile di picchi di zucchero nel sangue. A renderlo irresistibile, però, è il triptofano, un aminoacido che favorisce la produzione di serotonina, l’ormone del buonumore. Mangiarne una fetta e poi un’altra ancora, quindi, ci fa sentire meglio.

E, secondo il nutrizionista Claudio Frasson, non è del tutto giusto rinunciare a questo piacere. Stando a quanto conferma il professionista, il pane può essere parte di una dieta, ma solo se consumato con moderazione. I carboidrati complessi, infatti, sono indispensabili per fornire energia al corpo e, inoltre, le fibre contenute in questo alimento aiutano ad aumentare il senso di sazietà. Vediamo, dunque, quale pane scegliere e in che modo integrarlo nella dieta.

Come introdurre il pane nella tua dieta

Dieta non significa costrizione e restrizione ma significa trovare il giusto equilibrio, per mangiare bene e con gusto. Per questo, si consiglia di consumare dai 50 ai 70 grammi di pane per pasto, anche in base alle abitudini della persona, al livello di attività fisica che svolge regolarmente e ai suoi bisogni. Questa porzione fornirà circa 130 calorie, il che non interferisce con un’alimentazione studiata per perdere peso o per mantenere la linea.

Un consiglio importante è quello di evitare di abbinare il pane a condimenti ricchi di grassi o zuccheri. È preferibile, invece, mangiarlo con piatti ricchi di proteine magre, verdure e grassi sani. Tutto sta nel moderare le porzioni e nell’evitare abbuffate. Nelle giuste dosi, anche in una dieta, tutto è concesso. Con queste piccole accortezze, non dovrai più rinunciare a portare in tavola una buona fetta di pane, puntando magari su quello integrale o multigrano, ricco di fibre.