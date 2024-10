Da LIDL è tutto pronto: con questi gadget sarà un Halloween da paura | Con pochi euro ho fatto felici i miei bambini

Non serve più spendere centinaia di euro per decorazioni di Halloween degne di questo nome: da Lidl trovi tutto a pochissimo.

Il gigante del risparmio e della qualità ha messo già in vendita tutte le decorazioni di Halloween che si potrebbero desiderare.

A pochi giorni dall’avvento della festa che ogni anno anima i bambini e spinge tutti a camminare all’insegna del “Dolcetto o Scherzetto”, Lidl offre una vasta gamma di oggetti per l’occasione. A fare da guida ai consumatori alla ricerca di oggettistica “da paura” è il volantino Lidl che promuove i piccoli prezzi proprio in questo ambito.

Halloween è una festa da pochi anni entrata a far parte delle abitudini degli italiani, ma quando si tratta di festeggiare nessuno si tira mai indietro: la corsa da Lidl per l’acquisto delle decorazioni è già iniziata ma ecco tutte le promozioni.

Sconti “da restarci secchi” in tema Halloween: le sorprese di Lidl

Una festività all’insegna della paura, dello spavento e delle tenebre. Nonostante le numerose polemiche scatenate soprattutto dalle generazioni più grandi, Halloween è ormai entrata a far parte della tradizione delle feste visto che è stata accolta con calore da giovani e bambini che l’hanno fatta propria nonostante si tratti di una festa di origine inglese.

Se i più piccoli festeggiano per il quartiere travestiti con i costumi più spaventosi e i giovani si divertono con feste in casa o nei locali, i genitori fanno di tutto per accontentare i più piccoli decorando la casa o comprando fantastici gadget per i costumi dei più esigenti. Grazie a Lidl, queste spese non sono più esose, né sono necessarie settimane perché gli oggetti scelti giungano a casa nostra. Basterà andare presso il punto vendita di quartiere e scegliere tra tutte le offerte sul volantino.

Sconti pazzeschi per oggettistica di Halloween: Lidl stupisce

Da secchielli per Dolcetto o Scherzetto, maschere a tema, tatuaggi lavabili, accessori per i costumi e tantissimo altro: se vai da Lidl in questi giorni non sai dove guardare. Il volantino promuove i “piccoli prezzi” in vigore a partire proprio dal 21 ottobre.

Il costo più alto? Solamente 2 euro e 50, per prodotti che partono anche da un solo euro: la vostra casa durante la giornata di halloween sarà davvero terrificante in pieno stile inglese. I bambini e i loro amichetti saranno entusiasti di poter vivere un halloween in perfetto stile grazie a Lidl.