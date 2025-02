Pane, se sei a dieta con questo non ingrassi ma perdi subito peso: lo puoi mangiare anche tutti i giorni

Non rinunciare ad una prelibatezza durante il regime alimentare: questa tipologia di pane non fa ingrassare

Per coloro che seguono un regime alimentare, i carboidrati sono i principali nemici che vanno evitati ad ogni costo.

Tuttavia, rinunciare ad una prelibatezza come il pane può risultare davvero difficile, ma è bene sapere che esistono delle valide alternative altrettanto gustose.

Il pane, inoltre, è ricco di nutrienti come le vitamine, i carboidrati e le fibre che aiutano a migliorare il metabolismo ed il corretto funzionamento dell’organismo.

Naturalmente, è bene non esagerare con le dosi poichè questo lievitato è il principale responsabile dell’aumento del peso corporeo.

Non rinunciare al pane nella tua alimentazione

Il pane è uno dei prodotti che ha sempre conquistato il palato di chiunque. Oltre alla sua versatilità, per molti è impensabile eliminarlo completamente dal proprio piano alimentare. Soprattutto per chi segue una dieta ipocalorica, il pane è sconsigliato dalla maggior parte dei nutrizionisti.

Eliminarlo del tutto può essere un’impresa impossibile, ma si possono trovare delle alternative che consentono di perdere peso pur non rinunciando al pane. Innanzitutto, se la dieta non è ferrea, si può consumare il pane con moderazione, ma è altrettanto importante scegliere la tipologia con meno apporto calorico.

Le varianti del pane da inserire nella dieta

Una delle soluzioni per non rinunciare a questa bontà consiste nel scegliere la tipologia di pane con meno apporto calorico, in modo da poterlo gustare senza sensi di colpa. Il pane di frumento integrale è tra i più diffusi in commercio, ma assicuratevi che sia prodotto con cereali e con farina di frumento al 100%. Abbiamo poi il pane di avena, una vera delizia da portare in tavola ed è leggero ma soprattutto ricco di fibre solubili, che aiutano a tenere sotto controllo il peso corporeo, ma svolgono una funzione importante anche per limitare il colesterolo.

Una tipologia che, invece, è poco conosciuta è il pane di segale. Si tratta di un prodotto saporito che è ideale sia per i pasti dolci che salati: si può ad esempio consumare a colazione con un pizzico di marmellata, ma anche come contorno per il pranzo. Per chi intraprende una dieta ferrea, è bene evitare il pancarrè che contiene ingredienti chimici artificiali, ma anche burro o grassi vegetali che non agevolano la perdita del peso corporeo.