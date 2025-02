Teglie da forno: gli esperti lo sanno che non sono tutte uguali | Dalla scelta dipende la riuscita della ricetta

Una teglia vale l’altra? Niente di più sbagliato, ecco perché non ti riescono tutte le ricette, devi scegliere con criterio.

Chi ama la cucina in genere è a conoscenza dell’importanza della scelta della teglia. Anche i più esperti, però, possono sbagliare. Inoltre, per chi sta scoprendo ora il talento culinario, questa informazione potrebbe essere fondamentale.

A volte può sembrare di aver fatto ogni passaggio nel modo più giusto e preciso, ma di aver comunque ottenuto un risultato non ottimale.

Questo può dipendere dall’utilizzo della teglia errata per la preparazione che si è tentato di realizzare.

Infatti, ogni teglia ha delle particolari caratteristiche e interagisce con il calore del forno in modo differente. Scopri quale teglia è bene usare per ogni preparazione.

Teglie a GoGo, ma se non le usi nel modo corretto è un nulla di fatto

Ovviamente, la prima cosa da valutare quando si acquistano utensili per la cucina di ogni genere è assicurarsi che siano salubri. Fondamentale è, dunque, indagare sul materiale, leggendone l’etichetta e accertarsi che non vi siano materiali tossici che rischiano di contaminare il cibo.

Una volta passata questa verifica, è necessario, specie nel caso delle teglie, verificare quale sia il materiale utilizzato per la realizzazione del recipiente. Nel caso della teglia, appunto, questo è fondamentale per quanto riguarda la riuscita di questa o quella ricetta: ecco come abbinare il materiale alle ricette grazie alle sue caratteristiche e modalità di interazione con il calore.

Teglie e materiali di realizzazione: scegli con cura quelle da usare

Per iniziare, ovviamente, l’ideale è avere tutti i tipi di teglie disponibili sul mercato. I materiali più amati sono i seguenti: vetro borosilicato, alluminio, ceramica e silicone. Il silicone è relativamente una new entry nei materiali che si utilizzano in cucina, ed è adatto per l’utilizzo sia con basse che con alte temperature. Vantaggio di questo materiale è che la teglia non necessita di essere oliata o imburrata.

Per quanto riguarda le teglie in vetro, invece, queste resistono al calore e sono dunque adatte a cotture lente e uniformi; al contrario, presentano problemi con sbalzi di temperatura. L’alluminio è un materiale che conduce il calore ottimamente, ed è ideale per preparazioni di torte e biscotti. Infine, la ceramica è il materiale perfetto per cotture di sformati, lasagne o gratin. Seppure risulti scomodo da maneggiare e può scheggiarsi facilmente, ha il vantaggio di mantenere il calore anche una volta che si toglie la teglia dal forno.