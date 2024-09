Panna da cucina: mia madre ne versa un pò quando deve preparare le uova | Un piccolo rimedio per un grande problema

La panna da cucina, oltre ad essere gustosa per diverse ricette, può diventare un prezioso alleato nella preparazione delle uova: vediamo il motivo.

L’idea di utilizzare la panna per le uova potrebbe far accapponare la pelle a molti, specialmente agli amanti della buona cucina. Eppure è proprio la panna il segreto per ottenere uova perfette e senza nessun ‘intoppo’ del caso. In molti la utilizzano per preparare piatti cremosi, ostentandola addirittura nella carbonara. Ecco, dimentichiamo questo tipo di combo uova-panna, poiché il motivo di questa accoppiata è puramente pratico e non va ad intaccare in maniera significativa le uova stesse.

Perché mettere la panna nelle uova?

Quando ci mettiamo ai fornelli per preparare le ricette più semplici, spesso e volentieri diamo per scontato il procedimento. Eppure, puntualmente, ci ritroviamo ad incappare in qualche sciocchezza, quella che farà sì che il piatto intero non venga perfetto come da aspettativa. Questo è il caso delle uova al tegamino (o in padella).

L’obiettivo è quello di ottenere un uovo perfettamente cotto, dai bordi croccanti e il tuorlo cremoso. Spesso però, capita che durante la frittura, le uova si attacchino alla padella. Uno scenario comune, che può colpire chi non è avvezzo in cucina, così come chi si destreggia bene ai fornelli.

Tra i segreti del mestiere vi è quello di utilizzare padelle rigorosamente antiaderenti e senza graffi, poiché il rischio è che il liquido dell’uovo si vada a incastrare nelle microfessure. Oltre a questo, prima della cottura, è bene creare una superficie grassa tra l’uovo e la padella. Questo può essere fatto con dell’olio EVO (particolarmente denso) o grasso di pancetta ma per ottenere un risultato decisamente più gustoso (e non nauseante) in molti optano per un’altra integrazione che vede come protagonista la panna. Come?

Panna in padella: come integrarla nella cottura dell’uovo

Anche se arrivati a questo punto, la cosa può rivelarsi scontata, è bene precisare che la panna non va messa sopra l’uovo, ma come strato grasso sopra la padella scelta. In questo caso, basterà un pò di panna in combinazione con l’olio per far sì che le uova, una volta adagiate, non si attacchino ma al contempo diventino croccanti. Oltre a donare una cottura perfetta, questo metodo conferisce alle uova un sapore leggermente dolce, senza alterarne troppo il gusto.

Tuttavia, è bene precisare che la panna deve essere sempre messa in combinazione con l’olio poiché non ha le caratteristiche necessarie per la frittura, come il punto di fumo alto, essenziale per evitare che i grassi si brucino. La panna è composta principalmente da acqua e grassi, e l’acqua contenuta in essa evaporerebbe rapidamente se sottoposta a temperature elevate, lasciando i grassi a bruciare, con il rischio di ottenere un risultato spiacevole sia a livello di consistenza che di gusto.