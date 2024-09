Non serve comprare la nutella al supermercato: quella fatta in casa è la migliore | Così è più salutare e gustosa

Per tutti gli amanti della crema spalmabile più amata di sempre: ecco una ricetta molto fedele alla nota Nutella.

La Nutella, chi non la conosce? È una delle creme spalmabili più amate al mondo, una vera icona per gli appassionati di cioccolato e nocciole. Il suo sapore inconfondibile ha accompagnato colazioni, merende e momenti golosi per anni. Ma spesso ci chiediamo quanto sia genuina. Se leggiamo l’etichetta, infatti, non è difficile scoprire che uno degli ingredienti principali è l’olio di palma, oltre a zuccheri raffinati e conservanti che non sempre vanno d’accordo con una dieta equilibrata.

Nutella fatta in casa: una scelta più sana e deliziosa

Sempre più persone scelgono di prepararla in casa, un pò per scelta, è un pò per la possibilità di avere pieno controllo sugli ingredienti. Possiamo scegliere nocciole di alta qualità, cioccolato fondente o al latte in base ai propri gusti e dolcificanti naturali come il miele o lo zucchero di canna integrale. In più, evitiamo l’uso di oli poco salutari, ma possiamo utilizzare alternative più genuine come l’olio extravergine d’oliva o il burro di cacao.

Il sapore? Nessun problema: con questa ricetta golosa conquisteremo tutta la famiglia. Il bello è che ci vogliono solo 15 minuti per la preparazione e 10 minuti per la cottura. Un’idea semplice, pratica e veloce per portare in tavola una crema irresistibile, senza compromessi sulla salute.

Ingredienti per due barattoli da 150 ml:

80 gr di cioccolato fondente

40 gr di zucchero di canna

40 gr di cioccolato al latte

80 gr di nocciole sgusciate

60 ml di olio di semi di girasole

80 ml di latte

Procedimento per una Nutella fatta in casa golosa

Iniziamo triturando lo zucchero con un robot da cucina fino a ridurlo a polvere. Dopodiché scaldiamo le nocciole in una padella antiaderente per qualche minuto, finché non saranno leggermente dorate e aromatiche. Una volta tostate, le tritiamo finemente fino a ottenere una sorta di farina di nocciole. Adesso uniamo la farina di nocciole con lo zucchero e li frulliamo di nuovo nel robot, aggiungiamo gradualmente il cioccolato e l’olio, alternandoli tra loro per facilitare la creazione della crema. Nel frattempo, intiepidiamo il latte. Lo versiamo nel composto e continuiamo a lavorare tutto con il robot, fino a ottenere una crema liscia e vellutata.

Trasferiamo la crema in un pentolino e cuociamo a bagnomaria per circa dieci minuti; il tempo giusto per ottenere la giusta consistenza e a far fondere completamente il cioccolato. Una volta pronta, lasciamo raffreddare leggermente la nostra nutella e la versiamo nei barattoli sanificati, ma facciamo attenzione a chiudere bene i coperchi una volta che la crema è completamente fredda. La Nutella fatta in casa va conservata in frigorifero e deve essere consumata entro pochi giorni. Anche se, a dirla tutta, è difficile che resti lì troppo a lungo, perché una volta assaggiata non riusciremo più a farne a meno!