Parcheggi aeroporto: li paghi al 50% con il trucco del vialetto, lo fanno tutte le hostess da una vita

Se devi parcheggiare in aeroporto fai come il personale di bordo: risparmi centinaia di euro con un trucchetto.

Nessuno è a conoscenza più di hostess e steward dei metodi ideali per lasciare la propria auto in aeroporto.

Molti sono i servizi che permettono di lasciare l’auto a due passi dal proprio terminal.

Il problema, ovviamente, risiede nei prezzi: più il posto auto è vicino, più il costo sale.

Fortunatamente giungono a soccorrere le nostre tasche i suggerimenti di chi vola quasi ogni giorno: ecco come risparmiare.

Risparmia e stai a pochissimo dal tuo terminal: è possibile se fai così

Negli ultimi anni abbiamo assistito soprattutto alla nascita di parcheggi a pagamento con servizio navetta. Tali servizi permettono di acquistare un posto auto per il tempo del proprio viaggio a prezzi ragionevoli e di avere un servizio compreso nel prezzo di navetta che ti porta direttamente davanti al tuo terminal. I parcheggi in questione si trovano a distanza variabile rispetto all’aeroporto: anche in questo caso, più il parcheggio è nei pressi dell’aeroporto, più il costo tende a essere alto.

Questa, comunque, non è l’unica alternativa quando abbiamo necessità di lasciare la nostra auto in aeroporto. Sempre più spesso, infatti, è complicato organizzarsi con i parenti in modo tale che qualcuno si presenti a venirci a prendere, di conseguenza l’esigenza di parcheggiare l’auto è ancora più diffusa rispetto al passato. Un’altra cosa che è decisamente cambiata negli anni è la frequenza con la quale la classe media o medio bassa tende a prendere l’aereo. In passato volare era un tipo di spostamento riservato ai benestanti, mentre oggi è possibile accedervi a prezzi ben diversi. Vista la crescita della domanda, nuove soluzioni si sono configurate: scegli quella usata dal personale di bordo.

Parcheggia in aeroporto a metà del prezzo consigliato: ancora in pochi ne approfittano

Una buona alternativa rispetto ai parcheggi ufficiali è rappresentata da un posto auto privato da prendere a noleggio. Ovviamente, questa possibilità non presenta la medesima sicurezza offerta dai parcheggi ufficiali.

Garantisce, però, allo stesso tempo, di ottenere un prezzo molto più vantaggioso rispetto ad altri tipi di soluzioni. Questa alternativa è in crescente diffusione soprattutto tra chi, per ragioni lavorative o di altro tipo, vola frequentemente. Insomma, per spendere meno ti basta accordarti con un privato per l’affitto di un posto nel suo garage o vialetto.