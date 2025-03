WhatsApp, ora funziona senza Internet | Chatti anche in mezzo al deserto

Scopri la nuova funzionalità nascosta di WhatsApp: restare senza Internet non è più un problema, grazie a questo trucchetto.

WhatsApp, ad oggi, è una delle applicazioni più utilizzate al mondo. Nata come App per la messaggistica istantanea, negli ultimi tempi ha avuto uno sviluppo incredibile, che l’ha portata ad avere sempre più successo.

Con WhatsApp puoi inviare messaggi vocali, inviare foto, video e meme di ogni genere. È il luogo perfetto in cui condividere qualsiasi cosa tu voglia, solo ed esclusivamente con i tuoi contatti.

Si possono creare gruppi, dare vita a delle vere e proprie chat interattive. Ma, cosa accade in assenza di Internet? Sappiamo, infatti, che l’applicazione funziona grazie alla rete Wi-Fi o ai propri dati di connessione.

Quando, però, il nostro smartphone non ha segnale, è possibile utilizzare comunque WhatsApp? Grazie a questo metodo, gli utenti potranno accedere al servizio anche senza Internet. Vediamo insieme come fare.

No Internet, no party?

Chissà quante volte ti sarà capitato di trovarti in un luogo in cui il segnale fa fatica a raggiungere il tuo smartphone. In assenza di connessione, il telefono diventa quasi inutile. Non puoi chiamare, se non i numeri di emergenza, non puoi utilizzare i social e, soprattutto, non puoi usare la tanto amata applicazione WhatsApp.

Tuttavia, questo problema può essere superato, grazie all’ultima trovata degli esperti. A quanto pare, infatti, esisterebbe un sistema che permette di sfruttare al massimo i servizi dell’applicazione, anche laddove Internet non c’è. Si chiama WhatsApp Proxy ed è una sorta di intermediario tra due punti di connessione. Scopriamo come funziona, nel dettaglio.

Il sistema che ti svolterà la giornata

La connessione tramite server proxy ha lo scopo di aiutare gli utenti a rimanere connessi, tramite l’app, anche quando Internet non funziona come dovrebbe. WhatsApp ti consiglia di cercare fonti affidabili, che abbiano un proxy sui social media o sui motori di ricerca. Dopodiché, attivarlo sarà un gioco da ragazzi. Ti basterà cliccare su Impostazioni e, poi, su Archiviazione e dati. Seleziona Proxy e Imposta Proxy, poi inserisci il tuo indirizzo e salva.

Chiaramente, c’è da specificare che questo sistema non influirà sulla tua privacy e che nessuno potrà accedere ai contenuti dei tuoi messaggi. Prima di affidarti a un proxy, leggi attentamente le recensioni e i feedback degli utenti sul web. Molte aziende forniscono il servizio a pagamento, il che lo rende più sicuro e affidabile.