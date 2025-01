Pasta, se mangi questa non ingrassi ma ti aiuta a perdere i chili in eccesso: effetti incredibili in poco tempo

Da oggi, non dovrai più rinunciare alla pasta, neanche a dieta: questa è quella giusta per perdere peso e vivere meglio.

Ogni volta che senti di doverti rimettere in forma, il primo pensiero è quello di eliminare la pasta dalla tua routine quotidiana alimentare.

Spesso, attribuiamo ai carboidrati tutta la colpa, ma non è sempre così. Infatti, c’è una tipologia di pasta che, non solo non fa ingrassare, ma ti aiuterà anche a perdere i chili in eccesso.

Si tratta di una pasta da prediligere per una serie di ragioni che ora scopriremo insieme. Da oggi, non rinunciare più a buon piatto di pasta, ma scegli con attenzione gli alimenti da portare in tavola.

Carboidrati e perdita di peso

Anche se i carboidrati, ancora oggi, vengono visti come dei nemici della linea, sappi che il segreto sta nel creare gli abbinamenti giusti e nel prestare attenzione alle quantità. Il pane bianco, ad esempio, può essere assunto con tranquillità, se abbinato a delle verdure. Non sempre, per dimagrire, occorre rinunciare agli alimenti che più si amano. Alle volte, basta conoscerli bene e sapere come usarli.

Allo stesso modo, la pasta non deve essere off limits per te che hai intenzione di rimetterti in forma, ma deve essere scelta con cura. Non tutte le tipologie di pasta sono indicate a contrastare l’aumento di peso. C’è un segreto che non tutti conoscono e che ti permetterà di goderti un primo piatto senza sensi di colpa. In poco tempo, avrai degli effetti incredibili sul tuo corpo e riscoprirai il vero gusto di un’alimentazione sana ed equilibrata.

La pasta ideale per la dieta

Ciò a cui devi prestare più attenzione è l’indice glicemico. I cibi con un basso indice glicemico sono quelli che lo hanno attorno ai 50. Se, invece, un alimento supera i 70, l’indice glicemico è considerato alto e, quindi, non benefico per l’organismo. Le fonti di carboidrati a basso indice glicemico sono ottime, in quanto saziano di più e sono ricche di fibre. Tornando, poi, alla pasta, gli alleati perfetti per la tua dieta sono gli spaghetti, amati dagli italiani e non solo, da abbinare con verdure e proteine, per avere un pasto completo. Anche se di grano duro, questa tipologia di pasta può avere un indice glicemico abbastanza ragionevole da non intaccare la tua forma fisica.

In alternativa, puoi scegliere la pasta di legumi, che non contiene farina o ne contiene in minime quantità. Impara a bilanciare tutti gli alimenti che ami, senza abusarne, così da non dover rinunciare a essi. I carboidrati sono la principale fonte di energia per il tuo corpo. Non escluderli completamente dalla tua dieta, ma gestisci quantità e abbinamenti, e il gioco è fatto. Perderai peso, senza perdere il gusto del buon cibo.