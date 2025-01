Olio, da condimento per i piatti a grande alleato per le pulizie: poche gocce fanno tornare come nuovo il pavimento

L’olio è un ottimo alleato per l’organismo, ma anche per l’igiene della vostra casa: il rimedio fatto in casa

L’olio extravergine d’oliva è una vera eccellenza culinaria del nostro paese e rappresenta la genuinità ed il sapore inconfondibile che dona ad ogni pietanza.

La produzione si concentra maggiormente nelle regioni del Sud Italia poichè la pianta necessita di un clima mite.

L’Olio Extravergine d’Oliva (EVO) è un alimento che non può assolutamente mancare nella dieta mediterranea tanto da essere consigliato anche dagli esperti di nutrizione.

È apprezzato non solo per il suo sapore genuino, ma anche per le proprietà nutrienti ed i valori nutrizionali. L’olio è ricco di grassi monoinsaturi che sono benefici per il cuore e contiene moltissime vitamine e antiossidanti. Ma non solo.

Non solo in cucina: l’olio ha molte funzionalità

Ognuno di noi è abituato ad utilizzare l’olio in cucina per condire alimenti e preparare pietanze prelibate e genuine. In realtà, si tratta di un alimento che ha moltissime funzionalità e può aiutare a prendersi cura di se stessi o della propria casa. L’olio è un emolliente naturale e aiuta a mantenere la pelle morbida e idratata.

È perfetto anche per la cura dei capelli poichè aiuta a ridurre la secchezza. Ma in pochi sanno che può essere un ottimo alleato per l’igiene della casa. Esiste infatti un piccolo trucco fatto in casa che aiuta nelle pulizie domestiche e dona brillantezza ad ogni superficie.

Bastano poche gocce d’olio per una casa brillante

Esistono moltissimi alimenti che possono essere utilizzati anche per le pulizie domestiche. Basti pensare all’aceto che viene utilizzato per moltissime pratiche d’igiene poichè aiuta ad eliminare i cattivi odori. Anche l’olio è un ottimo alleato per la cura della casa ed in particolar modo, per la pulizia di alcuni materiali specifici. Grazie alle sue proprietà nutrienti, è in grado di ripristinare lo stato del legno che nel corso del tempo ha perso la lucentezza. L’olio è ideale per la pulizia di qualunque mobile in legno ed anche per il parquet.

Non importa che sia d’oliva, di girasole o di lino, ma è un vero toccasana per ripristinare e nutrire il legno. Si può utilizzare per i parquet che si sono consumati o graffiati nel corso del tempo e bastano poche gocce per farli tornare nuovamente a brillare. Tuttavia è importante stenderlo per bene su tutta la superficie per non creare aloni, applicandolo un pò per volta con un panno umido. Il procedimento può essere ripetuto ogni due/tre mesi e l’olio penetrerà all’interno del legno eliminando quasi definitivamente ogni imperfezione.