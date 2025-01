Consumi dimezzati: questo trucchetto lo conoscono solo gli esperti | Pochi euro per risparmiarne centinaia

Un investimento di pochissimi euro: basta questo per assicurarti una bolletta dall’importo minimo, stop a consumi folli.

Il risparmio energetico è un tema molto caldo in questo periodo. Infatti è soprattutto nel corso della stagione invernale che i cittadini si preoccupano in modo particolare dell’importo delle bollette che li raggiungeranno a breve.

Questo accade perché in inverno c’è un uso maggiore del gas della cucina, visto che difficilmente si gradiscono alimenti freddi. Ancora di più, accade perché ci sono le spese relative all’acqua calda e quindi ai riscaldamenti.

Se temi di ricevere una bolletta stellare anche quest’anno, non ti resta che attrezzarti. C’è un acquisto dal costo irrisorio, rispetto al risparmio promesso, che può svoltarti la vita.

La svolta per una decina di euro: l’ansia per la bolletta puoi accantonarla

Un accessorio per la casa dal costo di poco più di 10 euro: questa è la rivoluzione di quest’anno per dimezzare i consumi. Nessun costo di installazione né manomissioni illegali di contatori, tanto meno docce fredde o riscaldamenti accesi solo un’ora alla sera. Preparati a un inverno caldo e comodo e a bollette decisamente meno ingenti.

Non lo dice solo il web, ma è intervenuta sul tema persino l’ENEA, che ha consigliato e incoraggiato i cittadini a intraprendere questa strategia di risparmio energetico. Oltre a far bene al nostro portafogli, infatti, questo rimedio è ideale anche per la sostenibilità ambientale. Basterà acquistare dei pannelli termo-riflettenti: ecco cosa sono e come si utilizzano.

Qualche pannello e i soldi delle bollette te li spendi in sfizi: quanto costano e come usarli

Secondo il portale felicitapubblica.it i pannelli termoriflettenti hanno un costo di circa 12 euro l’uno. I pannelli sono generalmente in polietilene o altri materiali riflettenti, e una volta acquistati devono essere semplicemente posizionati dietro ai termosifoni per riflettere il calore verso l’interno della stanza. In questo modo si evita la dispersione del calore emanato dai termosifoni. Questa strategia può ridurre le perdite di calore fino all’8% in un’abitazione di 80 mq: una percentuale che si rifletterà sulla bolletta del gas.

Questa soluzione va adottata assieme a una serie di accorgimenti importanti per il corretto funzionamento del sistema dei riscaldamento. Uno di questi consiste nello “spurgo” dell’aria dei termosifoni. Questa operazione consiste semplicemente nel verificare, aprendo leggermente la valvola del termosifone stesso, se vi siano sacche d’aria che ne impediscano il corretto funzionamento.