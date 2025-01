Gola irritata: questo ingrediente è in grado di fare miracoli | Pochi minuti in infusione per alleviare il dolore

Hai la gola irritata e non sai come far passare il dolore? Con questa soluzione naturale provi sollievo in pochi minuti

Lo sbalzo termico, l’umidità e le giornate più fredde portano spesso mal di gola, tosse, raffreddore e sintomi tipici delle influenze stagionali.

Tuttavia, non è il freddo la causa principale che provoca i malanni invernali. Secondo alcune evidenze scientifiche, esiste una correlazione tra le influenze ed il calo di vitamina D.

Come riporta il sito web “humanitas.it“, il professor Enrico Brunetta ha chiarito: “In inverno, c’è meno luce e l’esposizione al sole è ridotta. Per questa ragione il livello della vitamina D risulta più basso“.

In questi mesi invernali il mal di gola può essere un vero nemico da combattere, ma esistono delle soluzioni efficaci per evitare la diffusione dei virus o per alleviare i sintomi influenzali.

Le soluzioni naturali contro i malanni invernali

Il mal di gola è uno dei sintomi principali delle influenze invernali ed è spesso accompagnato da tosse, febbre e problemi respiratori. La difesa principale contro questi virus è sicuramente il vaccino, raccomandato soprattutto per le fasce a rischio.

Esistono una serie di precauzioni che possono essere adottate per limitare i contagi come ad esempio lavare frequentemente le mani o evitare di restare troppo tempo in luoghi chiusi e affollati. Tuttavia, queste misure di prevenzione potrebbero non essere sufficienti ed è fondamentale adottare soluzioni in grado di alleviare i sintomi.

Il rimedio naturale contro il mal di gola

Durante la stagione invernale non è raro avere la gola irritata ed è fondamentale trovare delle soluzioni alternative ai classici farmaci. Talvolta si può ricorrere a delle soluzioni naturali in grado di alleviare i fastidi e i dolori. Una di queste soluzione consiste nell’idratarsi con bevande o tisane calde che possono rivelarsi un vero e proprio toccasana per la salute. Per esempio, la malva è in grado di donare un sollievo immediato per la gola infiammata ed il procedimento per prepararla in casa è facilissimo.

La malva è una pianta originaria del Nordafrica ed è nota per le sue proprietà antinfiammatorie ed emollienti. I fiori e le foglie si possono trovare facilmente in erboristeria e per realizzare la tisana è necessario riscaldare circa 250 ml d’acqua. Una volta giunta a bollore si può spegnere la fiamma ed immergere 2 o 3 grammi di foglie di malva da lasciare in infusione per circa 10 minuti. La tisana deve essere filtrata e gustata calda durante le ore serali. In questo modo, proverete un sollievo immediato per il vostro mal di gola e potrete godervi un momento di relax.