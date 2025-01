Capperi, se soffri di questa patologia attenzione a quanti ne mangi: rischi di finire subito al pronto soccorso

I capperi sono un alimento versatile e genuino, ma per chi soffre di questa patologia possono diventare molto pericolosi

Nella dieta mediterranea i capperi sono indispensabili per condire ed insaporire le pietanze, ma offrono anche moltissimi benefici all’organismo.

La dottoressa Gaia Gottardi, biologa e nutrizionista esperta, ha voluto sottolineare i benefici di questi piccoli boccioli di fiore.

“Ricchi di sostanze nutritive e composti bioattivi, i capperi meritano un posto d’onore in una dieta equilibrata per il loro profilo nutrizionale e le loro proprietà benefiche“, sono le sue parole riportate dal sito web “gazzetta.it“.

Tuttavia, i capperi possono rivelarsi anche dannosi per coloro che soffrono di una determinata patologia.

Le proprietà nutrizionali dei capperi

I capperi rappresentano un alimento ideale per chi segue un’alimentazione ipocalorica poichè una porzione da 100 grammi contiene solo 23 calorie. Inoltre, questi boccioli sono ricchi di fibre ed aiutano a migliorare la digestione e la salute intestinale.

Contengono anche una buona dose di vitamine e minerali che migliorano il benessere generale dell’organismo e rafforzano il sistema immunitario. Ma a renderli così speciali per una dieta equilibrata è l’abbondanza di antiossidanti come la quercetina e la rutina che aiutano a ridurre il rischio di malattie croniche.

I capperi possono essere pericolosi per chi soffre di questa patologia

Introdurre i capperi nella propria alimentazione è fondamentale per rafforzare il sistema immunitario ed il benessere generale dell’organismo. Tuttavia, per ottenere questi benefici è fondamentale che i capperi non siano sottoposti a processi industriali intensivi che rischiano di compromettere la concentrazione delle proprietà nutrizionali e dei composti attivi. I capperi dovrebbero essere consumati in modo limitato o completamente evitati, soprattutto nei casi in cui si soffre di alcune specifiche patologie. Ad esempio potrebbero essere sconsigliati per chi soffre di allergie ai vegetali delle Capparidacee, ma anche in molti altri casi dovrebbero essere evitati.

Come riporta il sito web “gazzetta.it“, la dottoressa Gaia Gottardi ha specificato: “Chi soffre di gastrite o ulcere gastriche dovrebbe limitarne il consumo, poiché l’acidità e il sale possono irritare ulteriormente la mucosa gastrica“. Non è tutto poichè i capperi sono sconsigliati anche per coloro che seguono una dieta iposodica o per chi è particolarmente sensibile al sale. La biologa nutrizionista ha evidenziato anche un altro caso in cui il consumo di capperi dovrebbe essere ridotto al minimo: “I capperi non sono indicati per chi soffre di gravi problemi renali, dovrebbe evitarli poiché l’alto contenuto di sodio può aggravare la funzione renale e contribuire alla ritenzione idrica“.