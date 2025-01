Besciamella fatta in casa, la metto in tutti i piatti della domenica senza pentirmi: così è leggera e super cremosa

Questa prelibatezza può essere realizzata in casa con pochissimi ingredienti: leggera, gustosa e ideale per molte pietanze

Nella cultura italiana la cucina rappresenta un momento sacro a cui non si può rinunciare. Basti pensare alle tavole bandite della domenica dove migliaia di famiglie condividono l’amore.

Pasta al forno, cannelloni ripieni, lasagne sono solo alcune delle prelibatezze della nostra cucina e l’ingrediente speciale che le accomuna è la besciamella.

Si tratta di una salsa che può essere preparata in casa ed ognuno può adattarla alle proprie esigenze.

Esiste, infatti, anche una variante light che è ideale per chi segue un’alimentazione sana ma non vuole rinunciare al sapore inconfondibile della besciamella.

Besciamella fatta in casa: una vera bontà light

Preparare la besciamella in casa non è complesso e con pochi ingredienti si può realizzare una vera e propria bontà. La ricetta proposta è ideale per ogni alimentazione poichè ha poche calorie e grassi, ma non ha nulla da invidiare a quella classica.

Per realizzare questa bontà basteranno 500 grammi di latte parzialmente scremato, 50 g di farina 00 e un pizzico di sale. Si può anche aggiungere del pepe e della noce moscata, ma sono facoltative. Vediamo nel dettaglio il procedimento per ottenere una besciamella leggera e gustosa.

Il procedimento per preparare la besciamella in casa

Realizzare una gustosa besciamella in casa è semplicissimo poichè richiede solo cinque minuti di tempo. Si tratta di una soluzione anche molto economica ed immediata che può essere realizzata da tutti. Il primo passaggio fondamentale consiste nel versare la farina 00 in un pentolino e una volta raggiunta la temperatura a fiamma bassa, si può stemperare aggiungendo 200 g di latte parzialmente scremato.

È fondamentale continuare a mescolare lentamente il composto fino ad ottenere una crema liscia. La restante parte del latte deve essere riscaldata a parte e poi aggiunta al composto un pò per volta. La besciamella dovrà continuare a cuocere a temperatura moderata e deve essere continuamente mescolata con la frusta fino a quando non raggiunge una consistenza più cremosa. In questo momento si può aggiungere facoltativamente il pepe e la noce moscata. Il trucchetto per ottenere una besciamella invidiabile è di non smettere mai di mescolare per evitare che si creino i grumi durante la cottura.

Se desiderate una versione ancor più leggera, potete sostituire il latte con il brodo vegetale o con il latte vegetale, mentre la farina integrale può essere una valida variante di quella 00. La besciamella può essere conservata in frigo per massimo 3 giorni o in freezer per circa un mese.