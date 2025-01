Uova, non trovi la data di scadenza sull’etichetta? Come fare per scoprire se puoi ancora mangiarle senza conseguenze

Non sai se le uova che hai in frigo sono ancora fresche? Esiste un trucchetto infallibile per verificare la qualità

Le uova sono degli alimenti che non devono mai mancare in una dieta equilibrata e sana poichè sono una fonte dall’alto valore proteico e nutrizionale.

É fondamentale, però, mangiarle fresche poichè i rischi per la salute possono essere molto gravi. Infatti, le uova possono favorire la formazione della salmonella.

Si tratta di un batterio patogeno che può contaminare il prodotto a seguito di una manipolazione errata dell’uovo.

Per tale ragione, le modalità di lavorazione, conservazione e di commercializzazione delle uova sono regolamentate da una normativa europea.

Le informazioni riportate sulle uova

La normativa sulla commercializzazione delle uova ha l’obiettivo di fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie per scegliere delle uova fresche e di qualità. I dettagli sono riportati sia sulle confezioni che sul guscio delle uova con un codice alfanumerico che fa riferimento ad una serie di informazioni.

La prima cifra indica la tipologia di allevamento: ad esempio se si tratta di un uovo biologico ci sarà il numero zero. Le due lettere seguenti indicano il paese di produzione, i tre numeri centrali fanno riferimento al codice ISTAT del comune di produzione, mentre le penultime due lettere indicano la provincia e gli ultimi numeri identificano il produttore.

Il trucco per verificare la freschezza delle uova

Sul guscio delle uova è riportata anche la data di scadenza entro cui devono essere consumate oppure è riportato il giorno in cui è stato deposto l’uovo. Generalmente, per valutare il termine minimo di conservazione basta conteggiare 28 giorni dalla data di deposizione. Nel caso in cui queste informazioni sulla scadenza non siano riportate sul guscio, esistono dei trucchetti per riconoscere delle uova di categoria A, ovvero quelle che rispettano degli specifici requisiti di qualità e sono destinate alla vendita diretta al consumatore.

Per riconoscere un uovo extra fresco basta adottare un piccolo trucchetto. Si può mettere in pratica la “speratura” che consiste nell’osservare l’uovo controluce. Il tuorlo deve essere visibile come un’ombra e ruotando l’uovo, il tuorlo deve muoversi leggermente per poi tornare sempre in una posizione centrale. Un altro trucchetto efficace consiste nell’immersione dell’uovo in acqua fredda. Quando sono fresche tenderanno ad adagiarsi sul fondo poichè al loro interno contengono una camera d’aria che è ridotta e che aumenta di volume con il passare del tempo. Al contrario, le uova che non sono molto fresche tenderanno a salire in superficie.