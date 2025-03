Pensionati, “andate tutti a vivere qui”: l’INPS si gioca l’asso spagnolo, è il paesino migliore dove trascorrere i tuoi anni d’oro

Goditi la pensione in questa località paradisiaca: sole, spiaggia e relax sono i protagonisti assoluti di questa meta

Dopo tanti anni trascorsi a lavorare e dedicare le proprie forze alla cura della famiglia, la pensione rappresenta un traguardo importante.

Se in passato il tempo era caratterizzato da scadenze e impegni irrinunciabili, la vita da pensionato riserva tempo libero da dedicare a se stessi e alle proprie passioni.

Moltissime persone sono abituate alla routine e ai quotidiani impegni o obblighi ed una volta superato l’entusiasmo iniziale delle pensione, rischiano di annoiarsi e sentirsi poco utili.

In tale caso è essenziale porsi degli obiettivi ed occupare il proprio tempo dedicandosi a vecchi hobby o passioni che sono state trascurate.

Mare, sole e relax: una pensione da sogno

Organizzare la vita da pensionato può essere più complicato del previsto. È fondamentale non farsi cogliere impreparati dalla fine della vita lavorativa e già con anticipo si può pensare ad organizzare il tempo libero. Moltissime persone, una volta raggiunta la pensione, decidono di trasferirsi in luoghi paradisiaci.

Nel mondo ci sono tante mete incantevoli in cui godersi la libertà e dove è possibile ritrovare se stessi. Ad esempio, uno dei paesi Europei in cui si può vivere serenamente la pensione è la Spagna. Nel 2022, infatti, la popolazione straniera è aumentata in modo significativo raggiungendo i 6,5 milioni di residenti.

“Andate a vivere qui”: la località ideale per godersi la pensione

La Spagna è una delle mete più ambite per i pensionati che decidono di cambiare vita e godersi il tempo libero in luoghi paradisiaci. In particolare c’è una località che, per una serie di ragioni legate al clima e allo stile di vita, spicca tra le preferite della penisola iberica. Si tratta di Torrevieja, una cittadina in provincia di Alicante che ha conquistato l’attenzione di migliaia di persone che desiderano godersi il mare, il sole e le temperature miti. La tradizione marinara, la cucina tipica e le varie attività culturali contribuiscono a renderla un vero gioiello.

Inoltre, come riporta il sito web “infobae.com“, per i cittadini dell’Unione Europea non è difficile andare in pensione in Spagna poichè non è richiesto alcun visto o permesso di soggiorno. Per i pensionati provenienti da paesi che non sono membri, devono dimostrare di avere un reddito non inferiore a di 2.259 € al mese. In Spagna, l’età legale per andare in pensione è di 65 anni per chi ha lavorato almeno 38 anni. Al contrario, per coloro che hanno meno contributi, l’età pensionabile sale a 67 anni.