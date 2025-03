Frecciarossa, biglietti scontati del 60% se viaggi uno di questi giorni della settimana, si esauriscono sempre in pochi minuti

Offerte e sconti imperdibili per viaggiare sui treni Frecciarossa: potrai risparmiare tanto denaro partendo in questi giorni

Viaggiare in treno è una delle esperienze più rilassanti che si possano sperimentare tanto da essere il mezzo di trasporto preferito dagli italiani.

Circa il 70% dei cittadini non può rinunciare alla velocità, al relax e al confort che solo un treno è in grado di donare.

Nessuna fila per i controlli del biglietto, la vicinanza delle stazioni al centro città e la comodità dei vagoni consentono di rilassarsi durante la trasferta.

Utilizzando i treni non ci si deve preoccupare del traffico o del parcheggio, ma consentono di spostarsi in poco tempo in gran parte del Bel Paese.

La rete ferroviaria italiana è una delle migliori

Gran parte dei viaggiatori non possono rinunciare all’esperienza del treno ad alta velocità perchè il servizio offerto dalle compagnie italiane è uno dei migliori in Europa. In particolare, Trenitalia è stata premiata come miglior vettore ferroviario a seguito di una ricerca condotta dall’associazione Transport & Environment.

Lo studio ha preso in considerazione una serie di fattori che contribuiscono a rendere il servizio impeccabile come l’affidabilità, le prenotazioni, le procedure di rimborso, l’esperienza generale di viaggio. In particolar modo, è stata posta l’attenzione sul rapporto tra qualità e prezzo.

Grandi sconti in questi giorni della settimana

Trenitalia è la compagnia ferroviaria che, oltre ad offrire servizi impeccabili ai suoi clienti, mette a disposizione dei viaggiatori delle importanti promozioni che consentono di risparmiare. E’ necessario controllare periodicamente il sito o l’applicazione della società in modo da cogliere le offerte più strategiche e non lasciarsele scappare. Prenotando con largo anticipo il biglietto per un viaggio in treno si può risparmiare tanto denaro, ma è importante cogliere al volo l’occasione poichè queste offerte tendono a terminare in fretta.

Come riporta il sito web “quifinanza.it“, sui treni Frecciarossa si può scegliere un’opzione molto conveniente che permette di spostarsi nel territorio a prezzi accessibili per chiunque. Si tratta del “FrecciaDays“, ovvero un’offerta che offre il 60% di sconto a coloro che scelgono di viaggiare in alcuni giorni della settimana tra cui martedì, mercoledì, giovedì e sabato. Anche in questo caso bisogna affrettarsi perchè l’offerta è valida solo fino al ventunesimo giorno prima della partenza del treno. Altre opzioni convenienti sono il “Frecciasenior” che offre scontistiche per i viaggiatori che hanno superato i 60 anni d’età ed il “Freccia Young” dedicato a chi ha meno di 30 anni.