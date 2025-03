Oroscopo, se anche tu litighi sempre col tuo partner è scritto nelle stelle: ecco i segni zodiacali che non andranno mai d’accordo

L’amore non è bello se non è litigarello, ma questi due segni sono proprio incompatibili: ecco cosa dicono le stelle.

Spesso, si dice che in una coppia, affinché tutto vada a gonfie vele, devono esserci delle discussioni. Quando la relazione è piatta, senza scontri, alla lunga potrebbe annoiare.

Ciò non significa, però, che si deve vivere in una lotta continua. È necessario trovare un equilibrio, accettare i difetti del partner e focalizzarsi più sui suoi pregi, per il bene di entrambi.

Alcuni segni zodiacali, però, se finiscono assieme, non riescono proprio a smorzare i conflitti. Ecco di chi si tratta.

Le affinità di coppia, secondo le stelle

Chi crede nell’oroscopo, ama leggere le affinità di coppia, secondo le stelle. Alcuni segni zodiacali, infatti, sembrano destinati a stare insieme, mentre altri non hanno un grande futuro. Trovare il partner perfetto non è sempre semplice, ma cercare delle caratteristiche più affini alle tue è il primo passo per una storia d’amore di successo.

Se, con la tua dolce metà, le sfuriate sono all’ordine del giorno, forse i vostri segni non viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda e il vostro rapporto è destinato a fallire. Nonostante le continue discussioni, però, alcune coppie non riescono proprio a dirsi addio. Non sappiamo se sia questione di abitudine o di vero amore, ma la routine può finire con il sovrastare la relazione. Ecco quali sono le coppie più soggette a litigi e discussioni.

Discussioni e litigi, tra segni zodiacali

Alcune coppie non riescono proprio a trovare un po’ di serenità. Una di queste è quella formata da un Ariete e uno Scorpione. Famosi per un tira e molla continuo, questi segni sono attratti da una passione sconfinata, smorzata da discussioni epiche. L’Ariete è molto impulsivo, diretto, dice tutto quello che pensa, senza filtri. Lo Scorpione, invece, è molto strategico ed è dominato da un senso di vendetta. Mentre l’Ariete è più schietto, lo Scorpione tende a essere più misterioso, ma nonostante questo non riescono a lasciarsi, perché sarebbe una sconfitta personale per entrambi.

Un’altra coppia, che litiga per ogni cosa, è quella formata da Gemelli e Vergine. I primi sono curiosi ed estroversi, mentre la Vergine è più schematica e razionale. Due menti opposte che, comunque, non riescono a stare lontane. Queste due coppie, formate da Ariete e Scorpione, e da Gemelli e Vergine, fanno scintille. Un mix di emozioni, sfide e riconciliazioni, che le tengono in vita e accendono ancora di più la passione.