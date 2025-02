Premio assicurativo auto sotterrato | Con il trucco della batteria scali 2 classi di merito in una telefonata

Un semplicissimo gesto può farti ottenere un premio incredibile: molti assicuratori si guardano bene dall’esplicitarlo…

Alcuni tipi di assicurazione nel nostro Paese sono più importanti rispetto ad altri. Siamo davvero fortunati a vivere in un Paese il cui Stato prevede l’assistenza medica universale pubblica – con tutti i difetti che ne conseguono.

C’è, comunque, chi ritiene importante stipulare una assicurazione sanitaria.

Questo consente di evitare le lungaggini e la burocrazia del sistema pubblico.

Certi tipi di assicurazione, invece, sono obbligatori, come quello dell’automobile: si tratta di una questione di sicurezza e prevenzione, visto quanto la strada possa essere rischiosa. Eppure c’è un modo per assicurarsi un saldo di classe di merito.

Salto di classe di merito, due gradini in uno per la “vetta” assicurativa: nessun esperimento, funziona

A poterci assicurare un vero e proprio salto di classe di merito per quanto riguarda l’assicurazione auto è un dispositivo particolare. Quest’ultimo è comunemente associato agli aerei, e non tutti sanno che è possibile ottenerlo anche per il proprio mezzo: si tratta della scatola nera. Ha la funzione di registrare una serie di parametri tecnici e dati dai quali si può desumere il comportamento di chi è alla guida, e, di conseguenza, è un ottimo aiuto per la ricostruzione degli avvenimenti in caso di sinistro.

Non tutte le auto, comunque, hanno una scatola nera: questa viene in genere proposta dall’agenzia di assicurazioni con un contratto di comodato d’uso, la si può ottenere, dunque, gratuitamente. Ecco in che modo permette di scalare le classi di merito.

Un dispositivo gratuito per un classe di merito più alta

L’utilizzo della scatola nera mette in campo alcune questioni legate senza dubbio alla privacy degli automobilisti. Molti, comunque, scelgono di accettarne l’installazione proprio per godere di una classe di merito più alta, anche considerando eventuali costi che interverrebbero nel caso di disinstallazione prima della scadenza del contratto o passaggio a un’altra compagnia di assicurazioni.

Infatti l’installazione della scatola nera può giungere a garantire un risparmio del 10 o del 20 per cento rispetto al costo dell’assicurazione. Secondo molti è bene accettare una offerta gratuita ora, visto che si pensa i tempi possano essere maturi per una prossima introduzione dell’obbligatorietà di questo dispositivo a bordo. Infatti, questo potrebbe essere un deterrente per evitare comportamenti scorretti alla guida, e, di conseguenza, rendere le strade più sicure. I pareri sono ancora discordanti, ma il risparmio è garantito.