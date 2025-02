Gratta e vinci, il sensitivo ha l’illuminazione: “giocaci solo in questi giorni” | Sono quelli fortunati

Se vuoi scommettere sulla sorte, prova a farlo solo in questi giorni: secondo il sensitivo la vittoria è assicurata

La ricerca di svago e divertimento sono due fattori che da sempre caratterizzano l’essere umano. Se a questo si aggiunge anche la possibilità di guadagnare un po’ di soldi, diventa ancor più motivante.

I Gratta e Vinci sono i giochi più amati dagli italiani poichè offrono l’occasione di sfidare la sorte e la possibilità di ottenere una ricompensa immediata.

Bastano pochi euro per stimolare la speranza delle persone e spingerli ad acquistare questi biglietti.

Tuttavia, si tratta pur sempre di un gioco d’azzardo ed è fondamentale approcciarsi in modo consapevole per evitare che diventi un’abitudine dannosa.

I Gratta e Vinci: un fascino incantevole

L’idea di vincere una grande somma di denaro senza alcuna fatica, la speranza di cambiare drasticamente il proprio futuro o l’emozione dell’incertezza sono sensazioni che il gioco d’azzardo è in grado di donare.

Il fascino del rischio ha da sempre un grande potere sull’essere umano, ma anche in questo caso è importante giocare con cautela. Una delle strategie efficaci consiste nell’imporsi un budget in modo da non oltrepassare limiti estremamente pericolosi.

Il consiglio del sensitivo: bisogna giocare in questi giorni

Il gioco d’azzardo ha da sempre esercitato un grande fascino sull’essere umano tanto che migliaia di giocatori sono alla costante ricerca di trucchetti e strategie per ottenere una vittoria. Com’è noto, Giove è il pianeta dell’abbondanza e della fortuna tanto da essere definito “il pianeta portafortuna e ricco di dadi“. Secondo l’astrologo e sensitivo Inbaal Honigman, per avere la possibilità di vincere al gioco d’azzardo bisognerebbe affidarsi al pianeta della fortuna. In particolare, secondo l’esperto esistono dei giorni della settimana in cui giocare si rivela una scelta vincente.

Come riporta il sito web “nypost.com“, Honigman ha svelato il giorno fortunato in cui provare a sfidare la sorte: “Giovedì è il giorno più fortunato per acquistare un biglietto della lotteria. Giovedì porta con sé l’energia di Thor e Giove nel suo nome e nella sua vibrazione. È un giorno fantastico per investire, giocare d’azzardo e chiedere un aumento di stipendio“. Tuttavia, esiste anche un altro giorno della settimana che è particolarmente proficuo: “La domenica è anche un giorno fortunato per acquistare un biglietto della lotteria perché è governato dal sole. La domenica è quindi associata alla fortuna, al successo, alla positività e all’abbondanza“.