Lavatrice, l’unione consumatori conferma: “se premi questo pulsante risparmi l’85% di corrente” | È tutto vero

La notizia che migliaia di italiani attendevano da tempo: con un semplice pulsante risparmi l’85% di corrente

Le bollette sono diventate un vero incubo per la maggior parte delle famiglie italiane ed è necessario trovare strategie utili per risparmiare.

Gli elettrodomestici sono i principali responsabili dei consumi elevati, ma rinunciare ad un bucato fresco e profumato è davvero difficile.

Per dimezzare le spese mensili non è necessario rinunciare completamente ad utilizzare la lavatrice, ma basta eliminare le cattive abitudini che influenzano i consumi.

In pochi conoscono il trucchetto che consente di risparmiare fino all’85% dell’energia e si tratta di un metodo che è stato confermato anche dall’Organizzazione dei consumatori.

I metodi per risparmiare sulle bollette

Gli elettrodomestici, tra cui la lavatrice, sono entrati a far parte della quotidianità e semplificano moltissime attività che in passato richiedevano tempo ed energia. Tuttavia, se da un lato hanno migliorato e velocizzato le faccende domestiche, dall’altro sono le principali responsabili dei consumi elevati.

Esistono tante strategie che consentono di risparmiare sui costi dell’energia. Ad esempio, se il bucato non è eccessivamente sporco, si può evitare il prelavaggio in modo tale da risparmiare energia ed acqua. Tuttavia, esiste un altro metodo infallibile approvato anche dall’associazione che tutela i diritti dei consumatori.

Con questo trucco, il risparmio è assicurato

Le bollette dell’energia stanno diventando un vero incubo per migliaia di persone che sono costrette ad affrontare i costanti aumenti. Per ridurre le spese è fondamentale cambiare alcune abitudini errate che incidono sui consumi. Ad esempio, sarebbe opportuno riempire la lavatrice il più possibile prima di avviarla in modo tale da consumare energia e acqua una volta sola e ridurre gli sprechi. Anche l’orario è decisivo per garantire un maggiore risparmio: la soluzione consiste nell’avviare la lavatrice negli orari in cui le tariffe energetiche sono più economiche. Generalmente le fasce orarie in cui conviene maggiormente utilizzare gli elettrodomestici è tra mezzanotte e le 8:00 del giorno successivo.

Tuttavia, esiste un altro metodo per risparmiare sui consumi totali e che è stato anche confermato dall’Organizzazione dei consumatori e degli utenti (OCU). Secondo l’ente che tutela i consumatori, anche la temperatura di lavaggio può fare la differenza sui consumi della lavatrice. Come riporta il sito web “lavanguardia.com“, gran parte dell’energia adoperata dall’elettrodomestico viene utilizzata per riscaldare l’acqua. Optando per lavaggi a basse temperature, infatti, si può risparmiare fino all’85% di energia. Gli esperti consigliano di lavare a temperature che non superano i 30 o 40 gradi, soprattutto quando i capi d’abbigliamento non sono eccessivamente sporchi.