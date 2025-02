ZTL, con il trucco della ferrovia entri senza problemi | Anche con una Euro zero arrivi fino in centro a costo zero

Con questo piccolo trucco non dovrai più aver paura della ZTL: a Milano potrai accedere in totale serenità

Le ZTL, ovvero le zone a traffico limitato, sono delle aree in cui sono previste delle limitazioni per l’accesso e la circolazione di alcuni veicoli.

Si tratta di zone dedicate principalmente al transito pedonale e Milano è una delle città con il maggior numero di traffico urbano.

Queste zone limitate sono state istituite per limitare il traffico e tenere sotto controllo l’impatto che l’inquinamento ha sull’ambiente.

Gran parte del territorio milanese è caratterizzato dai cosiddetti “varchi blu” che, attraverso delle videocamere, monitorano le zone a traffico limitato dell’Area B.

Sanzioni severe per le ZTL: lo dice la legge

Milano è una delle città più trafficate d’Italia ed è per tale ragione che il Comune, ormai da diverso tempo, ha adottato la strategia delle zone a traffico limitato per contrastare l’inquinamento causato dall’emissione di gas e polveri sottili. Tuttavia, è fondamentale conoscere il loro corretto funzionamento poichè le sanzioni sono molto severe.

Il Codice della Strada, art. 3 comma 54, definisce le ZTL “aree in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati a orari prestabiliti o a particolari categorie di utenti e di veicoli”. I guidatori non autorizzati che accedono in queste aree con il varco attivo, ovvero quando il transito è vietato, sono soggetti ad una sanzione che va dagli 83 euro ai 332 euro.

ZTL Milano, con questo trucco entri senza problemi

Milano, una delle più grandi metropoli italiane, sta diventando una delle città con il maggior numero di zone a traffico limitato. Nella capitale della moda è prevista l’attivazione della ZTL Quadrilatero che prevede uno stop all’ingresso delle auto 7 giorni su 7. Si tratta di un’iniziativa per contrastare l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria. I residenti, però, non sono certamente entusiasti di vivere con questi limiti e di rischiare costantemente sanzioni amministrative molto severe.

Per tale ragione, gli abitanti stanno cercando soluzioni innovative per oltrepassare le ZTL senza conseguenze. Nelle ultime settimane, su YouTube è andato virale un video pubblicato dall’account @MilanoCittàStato in cui è ben visibile l’escamotage piuttosto bizzarra adottata da un veicolo. Senza dubbio si tratta di una soluzione pericolosa poichè l’automobile, per entrare in Area b a Milano, non passa per la classica strada urbana. Il trucco utilizzato consiste nel percorrere una strada alternativa a costo zero, ovvero i binari delle ferrovie. Il video potrebbe essere ironico, ma il rischio è stato ugualmente elevato.