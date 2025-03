Quadro elettrico, premi il pulsante Test 2 volte all’anno | Questo semplice gesto ha già salvato migliaia di vite

Basta premere un tasto del quadro elettrico per avere una casa più sicura tutto l’anno: non tutti lo sanno, ma è un gesto fondamentale.

Presente in tutte le abitazioni, il quadro elettrico resta spesso un mistero per i non addetti ai lavori.

Questo dispositivo ha diverse funzioni.

Principalmente, è necessario per il controllo dell’elettricità, ma la funzione fondamentale è quella che riguarda la sicurezza.

Tendenzialmente, se non si è esperti, è bene evitare di maneggiare i pulsanti presenti nel quadro. Eppure, c’è un gesto che varrebbe la pena di eseguire ogni tanto per una maggiore sicurezza.

Quadro elettrico: toccalo solamente in queste circostanze, potrebbe salvarti la vita

Il quadro elettrico è generalmente presente all’interno dell’abitazione, e permette di controllare l’alimentazione della corrente. Spesso gli utenti, anche non esperti, tendono a controllarlo nel caso in cui vi sia una interruzione di corrente. Eppure, non tutti i profani sanno che c’è un pulsante che potrebbe contribuire a una casa più sicura.

Si tratta del cosiddetto “pulsante di prova”. Questo è riconoscibile generalmente grazie alla presenza della lettera T, che sta per “Test”. In genere si trova sul differenziale del quadro elettrico e si distingue dagli altri tasti grazie a un colore diverso. Ecco perché potrebbe essere intelligente provare a spingere questo pulsante per una verifica.

Un pulsante nel quadro elettrico che ti permette di verificare la sicurezza della tua casa

La funzione del pulsante “Test” è quella di effettuare una simulazione di perdita di corrente nel sistema elettrico. Tale simulazione è necessaria per verificare se il differenziale funziona correttamente e sia in grado di intervenire automaticamente per impedire la perdita. Questa, infatti, è la sua funzione. Per un corretto funzionamento, una volta premuto il tasto, l’interruttore dovrebbe scattare per interrompere l’alimentazione: se tutto va bene si assisterà alla leva che si abbassa immediatamente.

Se questo non accade, allora potremmo dover iniziare a preoccuparci. In questo caso è bene contattare un professionista del settore, che verifichi in modo professionale e approfondito il funzionamento di questa funzione del quadro. I non addetti ai lavori, infatti, non possono far altro che effettuare questa verifica, mentre è necessario rivolgersi a un addetto per intervenire in modo più massiccio. Si consiglia di fare questo tentativo con il pulsante Test un paio di volte l’anno e non di più. In questo modo effettueremo una semplice verifica e saremo certi del corretto funzionamento del quadro elettrico.