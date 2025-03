Caffè, se superi questa quantità ti ritrovano steso in casa rigido come un pesce surgelato: i cardiologi lo sanno benissimo

Il consumo eccessivo di caffeina può essere estremamente dannoso per l’organismo: non esagerare mai con le dosi

Il caffè è una delle bevande più amate al mondo e solo in Italia, si consumano circa 300 tonnellate all’anno di questo prodotto insostituibile.

Per gli italiani, però, il caffè è molto più di una semplice bevanda da gustare al mattino. Rappresenta un rito a cui non si può rinunciare.

In ogni momento della giornata, assaporare una tazzina di questa bevanda significa godersi un momento di pace in compagnia dei propri cari.

Tuttavia, non bisogna esagerare con le dosi poichè le conseguenze per l’organismo possono essere molto gravi.

Il caffè si assume con moderazione

Ogni momento è quello giusto per godersi un attimo di relax con un gustoso caffè. Nonostante questa bevanda sia ricca di proprietà benefiche per l’organismo, è fondamentale assumerlo sempre con moderazione per evitare di danneggiare la propria salute.

Moltissime ricerche scientifiche hanno dimostrato che il caffè crea una vera e propria dipendenza, esattamente come accade per l’alcol o altre sostanze. Non è raro che, in assenza anche di una piccola quantità di questa bevanda, possano insorgere dei disagi fisici come ad esempio il mal di testa.

Non superare queste dosi di caffè: lo dicono gli esperti

Consumare caffè fa parte della routine di migliaia di persone ed è diventato un rituale a cui non si può rinunciare. Dopo lunghe ore trascorse a studiare o lavorare, la pausa caffè diventa obbligatoria. Tuttavia, esagerando con le dosi si rischia di compromettere la salute cardiovascolare. Secondo uno studio scientifico discusso durante una conferenza dell’American College of Cardiology, sono stati evidenziati i rischi di un consumo smisurato di caffeina. Più di 400 milligrammi di caffeina al giorno, infatti, aumentano il rischio di sviluppare patologie cardiache.

Nency Kagathara, l’autore dell’indagine condotta su 92 adulti sani, ha dichiarato: “il consumo regolare di caffeina potrebbe interrompere il sistema parasimpatico, portando ad un aumento della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca“, sono le parole riportate dal sito web “infobae.com“. Dall’indagine è emerso che più del 20% dei partecipanti consumava più di 400 milligrammi di caffè al giorno che equivalgono a circa 4 tazzine di questa bevanda. I risultati della ricerca sono stati convincenti e secondo l’autore, dovrebbero servire alle persone a comprendere gli effetti negativi di un consumo eccessivo. Tuttavia, le potenziali conseguenze negative non mettono in pericolo solo le persone che hanno patologie pregresse, ma coinvolgono anche gli individui sani.