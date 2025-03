Furti in casa, ora ti svaligiano l’appartamento usando solo un rossetto | La nuova tattica è micidiale

Ai malviventi basta un semplice rossetto per svaligiare il tuo appartamento: massima allerta per questo trucchetto

I furti d’appartamento rappresentano un fenomeno piuttosto frequente ed è una delle principali preoccupazioni dei cittadini italiani.

Pensare di rientrare a casa e trovare l’appartamento sotto sopra è un’esperienza traumatica e che può comportare anche dei disagi emotivi a lungo termine.

I malintenzionati utilizzano strategie innovative affinché il colpo vada a buon fine e per tale ragione, è fondamentale adottare tutte le precauzioni necessarie per difendersi.

Installare telecamere di sorveglianza o porte blindate, collaborare con i vicini o lasciare le luci accese sono delle utili misure di sicurezza per evitare intrusioni indesiderate.

I metodi innovativi studiati dai ladri

I furti d’appartamento sono una minaccia reale e difficile da contrastare. I residenti che hanno già subito uno o due furti risultano essere ancora più a rischio poichè i ladri hanno già un’idea degli ostacoli che dovranno superare e dei sistemi di sicurezza presenti in quella casa.

I ladri professionisti studiano dei metodi ingegnosi per compiere l’atto criminale e alcune di queste strategie risultano essere molto efficaci. Ad esempio, come riportato da alcuni cittadini della zona di Furio Camillo a Roma, un rossetto può essere sufficiente per svaligiare un appartamento.

Un rossetto per svaligiare l’appartamento

I furti di appartamento sono in costante crescita ed ogni giorno a Roma arrivano circa 19 denunce da parte di cittadini che hanno subito effrazioni nelle proprie case. Secondo quanto riportato dal sito web “romatoday.it“, ci sono alcuni quartieri romani che sembrano essere presi di mira dai malviventi. Tra questi ci sono i Parioli, Flaminio, Salario, Esquilino, Monti, Eur, Montesacro, Monteverde, Prati e Portuense. Inoltre, le case posizionate al primo o al secondo piano sono le preferite dei topi d’appartamento poichè sono facilmente raggiungibili. I ladri però studiano tutti gli stratagemmi per mettere a segno il colpo senza essere scoperti.

Alcuni si fingono corrieri o rider per farsi aprire il portone, mentre altri si arrampicano dai tubi del gas o di calano dalla grondaia. Tuttavia, molti residenti della zona di Furio Camillo, come riporta il quotidiano romano, hanno raccontato dei furti subiti nel proprio appartamento. Uno dei colpi è stato effettuato la notte tra il 28 febbraio ed il 1 marzo, ma lo stratagemma utilizzato dai ladri ha lasciato letteralmente senza parole tutti i residenti. I tre ladri coinvolti con una scusa hanno chiesto ai condomini di aprire il portone e muniti di mascherine e cappucci, hanno raggiunto l’obiettivo. Il malvivente ha utilizzato un rossetto rosso per oscurare gli spioncini delle porte vicine ed evitare occhi indiscreti. Un altro ladro, invece, ha deciso di aprire il portone utilizzando dell’acido vicino alla serratura.