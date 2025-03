275mila film e serie TV, tutti mollano Netflix per la nuova piattaforma | Senza pagare un centesimo hai tutto

Il colosso delle piattaforme in streaming sorpassato da una concorrenza spietata: ecco il nuovo programma, gratis e con un ampio catalogo.

Negli ultimi tempi, Netflix ha raggiunto milioni di iscritti, in ogni parte del mondo. Nonostante questa non sia l’unica piattaforma streaming, visto l’evoluzione di Amazon Prime, Disney Plus, Paramount e Now TV, resta comunque una delle più scelte.

Peccato, però, che si sta diffondendo a macchia d’olio un nuovo programma, che non ti costerà un centesimo e che ti permetterà di attingere a 275mila film e serie TV.

Un catalogo immenso, dotato di ogni titolo possibile e immaginabile, con contenuti per grandi e piccini. Scopri subito di che servizio si tratta.

Il cinema a casa tua

Rispetto a quando dovevamo andare a noleggiare cassette o DVD, le cose sono nettamente cambiate. Oggi, con un semplice comando, possiamo vedere qualunque film vogliamo, senza alzarci dal divano, in ogni momento della giornata. Possiamo riguardare all’infinito le nostre serie TV del cuore e possiamo portare l’intrattenimento sempre con noi. Ovviamente, le piattaforme streaming sono una vera rivoluzione, in questi termini. Ma, si sa che la genialata è sempre dietro l’angolo, ed ecco che è proprio a spuntare un nuovo servizio, che farà tremare Netflix.

Di recente, quest’ultimo ha anche aumentato i prezzi del suo abbonamento e sempre più persone stanno cercando uno stratagemma, e una valida alternativa, per spendere meno, senza rinunciare al comfort e alla possibilità di accedere a diversi titoli. Fortunatamente, pare che questa alternativa sia arrivata e che sia pronta a sterminare la concorrenza.

Netflix messo al tappeto da questo servizio

In alcune nazioni, un servizio alternativo ha già preso il sopravvento su piattaforme come Netflix o Prime Video, registrando tantissimi iscritti. Si tratta di Tubi, che nasce dal colosso americano Fox. Grazie alla pubblicità, che finanzia il suo operato, il servizio è totalmente gratuito. Difatti, assomiglia a una sorta di YouTube, ma offre agli utenti un catalogo ricchissimo, di film e serie TV. Attualmente, è stato rilevato un numero pari a 275mila contenuti, con anche 300 serie TV originali.

Una vera svolta per chi guardare la televisione, a casa, senza spendere un occhio della testa. Per questo, la popolarità di Tubi sta crescendo a dismisura. Lo scorso anno, gli utenti iscritti sono stati 97 milioni, ma nel 2025 il numero potrebbe salire notevolmente. Il fatto di non dover spendere un centesimo, ma di poter comunque usufruire di un servizio, è davvero attraente. Netflix dovrebbe guardarsi le spalle, perché Tubi potrebbe conquistare tutti.