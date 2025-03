Aeroporto, chiudono i banchi dei check in: si stampa tutto da casa | Se ti fai trovare con le braghe calate sono 60€ di multa

La nota compagnia aerea introduce nuovi aggiornamenti sul check-in: da questo momento non si fa più in aeroporto

Viaggiare è una delle esperienze più emozionanti che si possano sperimentare, ma spesso le lunghe file in aeroporto possono rendere tutto meno confortevole.

I controlli, i check-in, gli eventuali ritardi o le infinite attese al gate possono mettere a dura prova la serenità di ogni viaggiatore.

Una delle soluzioni per affrontare al meglio l’attesa in aeroporto consiste nell’organizzarsi preventivamente in modo da evitare code inutili.

Esistono infatti dei piccoli accorgimenti che consentono di risparmiare molto tempo eliminando ogni fonte di stress.

Le novità della grande compagnia aerea

Le grandi compagnie aeree si pongono generalmente 3 obiettivi: semplificare il più possibile le procedure di imbarco, gestire al meglio gli spazi aeroportuali ed incrementare la digitalizzazione nei processi interni per ottimizzare il tempo ed i flussi di passeggeri.

Una delle più grandi compagnie low cost, ovvero Ryanair, ha deciso di introdurre degli aggiornamenti utili a coloro che intendono usufruire dei loro servizi. Le novità saranno effettive a partire da maggio 2025 e riguarderanno sia i bagagli a mano che le carte d’imbarco.

Addio ai banchi check-in: tutte le novità della compagnia low cost

Ryanair è una delle maggiori compagnie low cost e ha deciso di introdurre degli aggiornamenti per migliorare l’esperienza di ogni viaggiatore. Una delle prime novità riguarda i bagagli a mano: è prevista una multa di 70 euro se lo zaino o la borsa da portare in cabina supera le dimensione stabilite dalla compagnia (40x20x25 cm). Tuttavia, la seconda novità che sarà effettiva dal prossimo maggio riguarda l’eliminazione delle carte d’imbarco cartacee. Verranno accettate solo in formato digitale per velocizzare le procedure ed evitare sprechi di tempo.

Come riporta il sito web “brocardi.it“, sarà obbligatorio installare l’applicazione Ryanair. Inquadrando il Qr Code sarà possibile scaricare il documento di viaggio in cui sono riportare tutte le informazioni ed i dettagli di volo. L’app della società irlandese è stata pensata appositamente per effettuare il check-in online senza recarsi agli sportelli presenti in aeroporto. I documenti in formato cartaceo saranno ancora accettati, ma i banchi del check-in verranno presto eliminati del tutto. E’ necessario sottolineare che è prevista una multa di circa 60 euro per i viaggiatori che violeranno le nuove prescrizioni della società. Tutte le novità sono state già annunciate dall’Amministratore Delegato di Ryanair Micheal O’Leary e tra pochi mesi diventeranno realtà per tutti coloro che decidono di affidarsi alla celebre compagnia aerea low cost.