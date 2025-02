Rata condominiale abolita: non la devi più versare | Pagheranno i morosi al posto tuo

Dici addio alle spese condominiali. Da oggi non saranno più un tuo problema

Vivere in un condominio comporta una serie di obblighi e responsabilità che riguardano sia i proprietari degli appartamenti sia gli inquilini in affitto. Oltre al rispetto delle regole comuni, stabilite dal regolamento condominiale, è necessario farsi carico di diverse spese, che variano in base ai servizi e alle necessità dell’edificio.

Il condominio, infatti, è un microcosmo in cui più persone condividono spazi e risorse, e la gestione delle aree comuni richiede organizzazione e collaborazione da parte di tutti i residenti.

Uno degli aspetti più discussi della vita condominiale riguarda le riunioni di condominio, spesso teatro di accesi confronti tra i condomini. Questi incontri, solitamente convocati dall’amministratore, servono a prendere decisioni su vari aspetti della gestione dell’edificio.

Tra le spese condominiali obbligatorie rientrano quelle relative alla pulizia e alla manutenzione delle scale, dell’ascensore, del giardino condominiale e di eventuali impianti centralizzati, come il riscaldamento o il sistema di videosorveglianza.

I costi condominiali

Inoltre, occorre considerare i costi per l’assicurazione dell’edificio, le utenze relative alle parti comuni, come ad esempio l’illuminazione esterna e interna, la retribuzione del portiere se presente e l’onorario dell’amministratore. Questi costi vengono suddivisi tra i condomini secondo criteri stabiliti nel regolamento, solitamente in base ai millesimi di proprietà di ciascuna unità immobiliare.

L’amministratore di condominio ha il compito di redigere ogni anno il bilancio condominiale, un documento che riepiloga tutte le entrate e le uscite relative alla gestione dell’edificio. Da questo bilancio derivano le rate condominiali, che vengono suddivise tra i condomini e pagate con cadenza mensile, bimestrale o trimestrale.

Le rate condominiali servono a coprire i costi ordinari di gestione e, in alcuni casi, anche spese straordinarie per lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazioni, approvati dall’assemblea condominiale.

Il trucchetto per non pagare

Esistono, tuttavia, circostanze in cui un condomino può non essere tenuto a pagare le rate condominiali. Le spese condominiali infatti possono andare in prescrizione dopo un determinato periodo di tempo. La normativa stabilisce che il termine di prescrizione per le rate condominiali è di cinque anni. Ciò significa che, trascorso questo periodo senza che l’amministratore abbia richiesto formalmente il pagamento, il condomino può non essere più obbligato a versare le somme arretrate.

Questa possibilità, però, non è automatica: per far valere la prescrizione, il condomino deve sollevare l’eccezione in sede legale. In caso contrario, l’amministratore potrebbe comunque esigere il pagamento. Inoltre, se il condomino ha già riconosciuto il debito in qualche forma, ad esempio attraverso un pagamento parziale, il termine di prescrizione potrebbe essere interrotto.