Cucina, in 5 minuti ho illuminato armadietti e piano cottura senza attaccare prese alla corrente | Il trucco per non chiamare più l’elettricista

Niente più installazioni complicate per avere una luce ottimale: basta comprare questi dispositivi per l’illuminazione della cucina.

Se in ambienti come il salotto o la camera da letto non è importante avere una luce che possa illuminare bene alcuni punti della stanza, non è così per la cucina.

Come lo studio o la sala da pranzo, ma ancor di più, la cucina necessita di una buona illuminazione.

Non si può pensare, infatti, di cucinare con luci soffuse senza vedere chiaramente ciò che si sta facendo.

Ecco perché spesso si tende a ricorrere al lavoro di professionisti per installare le luci in cucina: da oggi non è più necessario grazie a dispositivi innovativi.

Nessun trapano né fili penzolanti, con queste luci illuminare la cucina sarà un gioco da ragazzi

Se state scegliendo una nuova cucina per una casa appena acquistata, oppure se avete scelto di rinnovare la vostra, non potete esimervi dal cercare un metodo di illuminazione pratico ed efficace. Sono numerose le alternative disponibili in tal senso, che non necessitano dell’intervento di un elettricista esperto con un cachet altissimo anche solo per la chiamata.

I dispositivi senza cavi di ogni tipo – basta pensare alle cuffie auricolari – hanno già conquistato il mercato, e l’area dell’illuminazione non fa eccezione. In vendita è possibile trovare centinaia di tipi di luci e lucine che si ricaricano grazie a una presa USB, e non hanno, dunque, necessità di essere costantemente collegate alla presa. Anche il tipo di luci è cambiato nel corso del tempo, e sappiamo quanti sono i vantaggi dell’illuminazione a LED: ecco un sistema che non presenta costi di installazione esorbitanti, ma che ha gli stessi vantaggi di un sistema di illuminazione a LED integrato alla cucina.

Cucina con illuminazione perfetta (e zero sbatti e costi accessori)

L’ideale per una illuminazione a LED della propria cucina consiste nell’acquistare dispositivi di illuminazione a LED a forma di barra. Questo dispositivo permette una vasta scelta in termini di dimensioni, vista la varietà di lunghezze disponibili sul mercato. Inoltre, è possibile anche scegliere il tipo di illuminazione, con luce calda o fredda.

Questo tipo di dispositivi sono utili anche per illuminare l’interno di armadi o pensili. Infatti, è possibile collocare le luci grazie a dei magneti inclusi all’interno della confezione di acquisto, che permettono di posizionarle su quasi tutte le superfici senza alcuno sforzo. In alternativa si può ricorrere a un semplice adesivo. Inoltre, è possibile impostare le luci in modo tale che si accendano solamente se rilevano un movimento.