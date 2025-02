Guadagnare 6.000€ all’anno sicuri senza alzare un dito | L’esperto di borsa: “investi tutto qui, scordati il SUV”

Non tutti lo sanno, ma è stato diffuso il segreto di tutti gli agenti di borsa: ora sì che guadagnerai senza far nulla.

“I soldi non fanno la felicità”. Quante volte ce lo siamo sentiti ripetere? Ed è vero, la felicità non si compra. Ma provate a vivere senza soldi e poi ne riparliamo. Perché se il denaro in sé non regala gioia, tutto ciò che ci rende felici, viaggi, cene fuori, esperienze, sicurezza economica, ha un prezzo.

E quel prezzo, purtroppo, continua a salire. L’inflazione è ormai la compagna costante delle nostre vite, e lo vediamo ovunque: al supermercato, nelle bollette, negli affitti. Un caffè al bar? Ormai siamo ai due euro. Un pieno di benzina? Roba da ipotecare la macchina.

E il problema non è solo che i prezzi aumentano, ma che gli stipendi restano fermi al palo. Risultato? La classe media si ritrova a stringere la cinghia sempre di più, mentre i giovani cercano nuovi modi per guadagnare qualcosa in più e sfuggire a questa spirale di rincari.

Giovani e nuove strategie per fare soldi

Se una volta il “lavoretto extra” era la ripetizione di matematica nel weekend, oggi le nuove generazioni si sono adattate alla digitalizzazione. Vendere vestiti e accessori su Vinted, Depop o eBay è diventato un modo per guadagnare qualche euro senza troppa fatica.

Alcuni lo fanno per svuotare l’armadio, altri ci hanno costruito un vero e proprio business, acquistando capi in saldo per poi rivenderli a prezzo maggiorato. Non solo vestiti: si vendono anche libri, oggetti vintage, persino scatole di biscotti in edizione limitata. Poi ci sono i social, con TikTok e Instagram che permettono di monetizzare attraverso sponsorizzazioni e contenuti virali. Insomma, oggi per fare soldi bisogna ingegnarsi e sapersi adattare.

6000 euro all’anno: svelato il segreto

E se esistesse un modo per incassare soldi senza sforzo? Money.it ci mostra la strada. Non parliamo di vincere alla lotteria, ma di investire in BTP (ossia nei Buoni del Tesoro Poliennali), i titoli di stato italiani che garantiscono una rendita passiva stabile. Funziona così: acquisti un certo numero di BTP e, in base alla cedola, cioè gli interessi che pagano periodicamente, ricevi un flusso costante di entrate.

Per chi vuole ottenere 500 euro al mese, servirebbe un capitale di circa 120.000 euro investito in BTP con una cedola del 5% annuo. Certo, non è una cifra alla portata di tutti, ma anche con importi più piccoli si può ottenere un rendimento interessante. Il vantaggio principale è la sicurezza: i BTP sono tra gli investimenti più stabili e prevedibili, perfetti per chi vuole un’entrata extra senza rischi e senza doversi preoccupare delle oscillazioni del mercato.