Riscaldamento a sabbia, dimezza i consumi della pompa di calore: col nuovissimo sistema made in China ti fai l’impianto low cost

Un metodo alternativo ed economico per risparmiare sul riscaldamento: ecco perché affidarti all’impianto made in China.

Di questi tempi, trovare un metodo per risparmiare, sull’energia elettrica o sul gas, è una vera sfida. Molte famiglie, infatti, fanno sempre più difficoltà a far quadrare i conti, a fine mese.

Specie in inverno, quando i riscaldamenti sono necessari, i costi si alzano e le bollette di fine mese sono delle stangate.

Per evitare un conto troppo salato, però, arriva in tuo soccorso il riscaldamento a sabbia, che dimezza i consumi della pompa di calore. Un sistema made in China, che garantisce il massimo equilibrio del rapporto tra qualità e prezzo. Scopriamone di più.

Il nuovo sistema salva-economia

A pensare a questa svolta, sono stati gli scienziati cinesi. Se anche tu sei stanco di ricevere delle batoste, a fine mese, dovresti valutare il fatto di cambiare totalmente il metodo di riscaldamento. Per di più, parliamo di un sistema ecologico, che ha, dunque, tutti i buoni presupposti per amico dell’ambiente. Gli artefici di questa scoperta sono i ricercatori della Zhongyuan University of Technology e della Dalian University of Technology, entrambe in Cina.

Secondo i loro esperimenti, anche quando all’esterno c’è una temperatura di -5,5 gradi, all’interno della stanza si manterrà una temperatura costante di 18,8 gradi. Il tutto avviene grazie al collegamento di una pompa di calore, alimentata a energia solare, con un pavimento con accumulo termico di sabbia. Durante i periodi in cui il sole non va per la maggiore, il sistema funziona comunque, rilasciando gradualmente il calore immagazzinato.

Il funzionamento del sistema di riscaldamento a sabbia

Questo sistema, che mette in atto un riscaldamento del tutto alternativo, sfruttando la sabbia, è composto da un collettore solare termico, un serbatoio di accumulo termico, una pompa di calore solare-aria e un pavimento con accumulo termico a base di sabbia. Inoltre, ci sono anche delle pompe idriche , che vengono collegate a tubi sotterranei e ricoperte, poi, da uno strato di sabbia di 200 millimetri. Ed è proprio questo strato di sabbia a fungere da salva-calore, trattenendolo.

Per di più, questo è un sistema dotato di quattro modalità, per diversi livelli di temperatura. Una modalità funziona solo quando le giornate sono limpide, un’altra quando le giornate sono nuvolose e piovose. Nella modalità tre, invece, la pompa di calore funziona di notte e i collettori solari di giorno. Questo innovativo sistema di riscaldamento sarebbe adatto, soprattutto, nelle zone rurali, dove le possibilità di installare un sistema di riscaldamento sostenibile ed economico sono scarse.