Risparmiare è impossibile: non da quando metto in pratica questo trucco | A fine anno ho messo da parte 10 mila euro

Zero rinunce e nessun metodo complicato: con questa strategia potrai ritrovarti senza accorgertene somme altissime da parte.

Nel corso del tempo sono state inventate e divulgate decine di strategie per poter risparmiare. Molte di queste, però, prevedono un impegno a livello di tempo non indifferente, mentre altre si basano su grandi rinunce.

Oggi vi presentiamo un metodo praticamente perfetto. Manterrete il medesimo stile di vita, ma a fine anno vi ritroverete con dei risparmi.

Si tratta di un trucchetto che si è diffuso attraverso i social network, grazie a una donna che ha raccontato la sua esperienza positiva con il metodo dando persino il via a una “sfida” del risparmio e lanciando un hashtag.

Risparmio, il metodo che è diventato virale in un batter d’occhio

Nessuno in realtà ha inventato nulla. Il metodo che vi presentiamo è basato su una formula matematica sviluppata niente di meno che da Carl Friedrich Gauss, grande scienziato tedesco che ha dato un contributo incredibile alla matematica e anche ad altre discipline.

La strategia di risparmio basata sulla sua formula è detta “trucco delle 100 buste”, e si basa proprio sulla scoperta più famosa di Gauss che porta alla somma dei numeri da uno a cento. Per iniziare a risparmiare grazie alla strategia delle 100 buste bastano pochissimi oggetti: almeno cento buste, una penna e del denaro in contanti.

Basta il metodo: i soldi si risparmieranno praticamente da soli se fai così

Una volta prese le buste, dovrete numerarne 100 con tutti i numeri da uno a 100. Una volta eseguita questa operazione, basterà mischiarle in ordine casuale e impilarle. Due volte a settimana dovrete prendere una busta e inserirvi il quantitativo di contanti indicato sul numero che vi avete scritto in precedenza. Il problema attuale del trucco delle 100 buste potrebbe risiedere solamente in un ostacolo, ovvero l’assenza di soldi fisici. I contanti, infatti, sono sempre meno utilizzati, specie dalle nuove generazioni. Fortunatamente c’è una soluzione anche per questo, visto che è possibile fare la medesima cosa anche in digitale.

Ovviamente la soddisfazione e l’attenzione riposta nel metodo delle buste cartacee sono maggiori, ma se seguite il metodo il risultato sarà lo stesso. Nello specifico, se lo seguite per un intero anno, alla fine vi ritroverete con più di 10.000 euro che altrimenti avreste senza dubbio speso. Non vi resta che prepararvi: Gennaio è il mese migliore per iniziare.