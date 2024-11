Attenzione all’ammoniaca: in migliaia sono corsi dal medico dopo averla usata | Se lo fai in questo modo rischi grosso

Spesso l’ammoniaca viene confusa con altri liquidi dedicati alla pulizia: in realtà è potenzialmente pericolosa, eccone le caratteristiche.

Un composto dall’odore davvero pungente che da anni viene utilizzato per le pulizie: l’ammoniaca in realtà nasconde più rischi di quanto possiamo pensare.

Bisogna utilizzarla con grande cautela e alcuni accorgimenti. Se in casa ci sono dei bambini, è bene usarla solo se strettamente necessario.

Ma ci sono altre raccomandazioni che spesso non si conoscono. Si tratta di una sostanza che viene adoperata con una eccessiva leggerezza, specie se pensiamo alle tante alternative.

Ammoniaca: quando non si può fare a meno di usarla

Negli ultimi anni si sta consolidando una tendenza davvero positiva nella società. Si tratta dell’utilizzo di prodotti ecologici o naturali per le pulizie della casa. Oltre che una abitudine economica che ci permette di risparmiare, questa pratica è anche ideale per il benessere del Pianeta.

Infatti il mercato è saturo di centinaia di prodotti per la pulizia, spesso sostanze chimiche e molto aggressive, non ideali per tutte le superfici o i ripiani. Chi ha trovato alternative naturali ha fatto centro: gli ingredienti consigliati per pulire spaziano dal limone all’aceto, al bicarbonato di sodio. Nonostante ciò, ancora molti si ostinano a utilizzare prodotti forti e inquinanti come l’ammoniaca, che rappresentano un rischio anche per la nostra salute. Se in generale è bene non usarla, in alcuni casi siamo costretti a farlo.

Tutte le precauzioni da prendere quando adoperi l’ammoniaca

Quando troviamo superfici particolarmente sporche e piene di grasso, o nel caso in cui entriamo in una nuova casa in affitto che era stata tenuta in modo pessimo: questi sono i casi particolari in cui vale la pena di usare l’ammoniaca. Quando ci troviamo in queste situazioni, bisogna ricordare di avere degli accorgimenti prima di iniziare a pulire.

Bisogna, intanto, diluire sempre l’ammoniaca e non utilizzarla mai pura come uscita dal suo contenitore. Inoltre, bisogna sempre indossare guanti e mascherina, e ovviamente degli abiti adatti, magari vecchi, che, in caso di macchie, non avremmo problemi a buttare o riutilizzare solamente in casa. Guanti e mascherina servono per evitare che la sostanza entri in contatto con la pelle o i suoi fumi penetrino attraverso le vie respiratorie. La cosa importante da ricordare è che l’ammoniaca non ha effetti disinfettanti ma solamente sgrassanti. Pertanto è necessario, successivamente, passare anche un prodotto che presenti una azione disinfettante per ottenere un ambiente davvero salubre.