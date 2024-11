Un cucchiaio di questo piatto fa passare ogni malanno: la Ribollita toscana | Una vera alleata in vista del grande freddo

Assapora questa zuppa invernale ed eviterai ogni malanno stagionale: l’influenza ed il freddo non saranno più un problema

L’inverno è ormai alle porte e gli sbalzi di temperatura tra ambienti interni ed esterni provocano i classici malanni stagionali, come tosse, raffreddore, problemi respiratori e febbre.

In questi periodi dell’anno è fondamentale prendersi cura di sè e cercare di mantenere alte le difese immunitarie. Le zuppe o le minestre calde sono la soluzione ideale per combattere le influenze.

L’alimentazione è sicuramente il punto di partenza per un benessere fisico e le zuppe calde forniscono le proprietà nutrienti ideali per il sistema immunitario.

In ogni regione italiana esistono delle prelibatezze realizzate con i prodotti locali e che sono un vero toccasana per la salute ed il benessere.

La zuppa ideale per la stagione fredda

Il freddo ormai è alle porte e anche i malanni invernali iniziano a farsi sentire. In questo caso, l’alimentazione è essenziale per limitare i danni e le zuppe sono un ottimo alleato per la salute. La ricetta che proponiamo è quella della ribollita, un piatto tipico della cucina povera toscana.

La zuppa prevede alcuni semplici ingredienti della tradizione contadina con cui realizzare una vera bontà per il palato. Cavolo nero, verza e fagioli sono i prodotti principali della ribollita, ma la vera caratteristica consiste nell’aggiunta del pane raffermo.

La ricetta originale della Ribollita toscana

Secondo la tradizione contadina, la ribollita veniva preparata il venerdì, ovvero il giorno di magra quando le famiglie toscane utilizzavano le verdure avanzate dai giorni precedenti. La zuppa viene bollita più volte ed è proprio questa procedura a renderla una vera prelibatezza. La ribollita è estremamente semplice da preparare, ma richiede circa 5 ore per la cottura. Come riporta il sito web “tavolartegusto.it“, il primo passaggio consiste nel mettere a bagno 400 grammi di fagioli almeno 12 ore prima della preparazione per poi procedere alla cottura in acqua e rosmarino. Una volta cotti, sarà fondamentale conservare l’acqua di cottura ed una parte dei fagioli dovranno essere frullati.

Si può poi procedere alla preparazione delle verdure. In una pentola capiente, soffriggete la cipolla tagliata finemente, il sedano, la carota e le patate a cubetti. Dopo circa un minuto potrete aggiungere i pomodori pelati, il cavolo nero pulito, la bietola, la verza e l’acqua di cottura dei fagioli. Il composto dovrà bollire per circa 2 ore e una volta raggiunta la giusta cottura, si potrà aggiungere la crema di fagioli. Dopo circa 30 minuti si potranno aggiungere i fagioli interi e proseguire con la cottura. L’ultimo passaggio consiste nell’aggiunta del pane duro sul fondo di una pentola di coccio: le verdure bollite dovranno essere trasferite sul pane e lasciate riposare per minimo 3 ore. Infine, bisognerà bollire per circa 20 minuti per ottenere una ribollita eccezionale.