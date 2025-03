Siesta: persino alla NASA la fanno, quanti minuti dormire e quando farla è stabilito dalla scienza | Ecco il calcolo esatto

A pochi giorni dalla Giornata del pisolino, la NASA svela tutto quello che ha scoperto sulla siesta ideale.

Il pisolino ha tanti nomi: siesta, riposino e molti altri. Questo indica che si tratta di una pratica diffusa in gran parte del mondo.

C’è chi lo fa come abitudine e chi vorrebbe, ma non può a causa degli orari lavorativi.

Altre persone preferiscono andare a letto prima la sera, altre non riescono a riposare il pomeriggio senza poi avere conseguenze sul sonno notturno.

Insomma, tante sono le abitudini e le teorie che riguardano questa abitudine. In soccorso giungono gli studiosi della NASA che sono in grado di stabilire le caratteristiche del riposino ideale.

Pisolini: quanti farne e quanto devono durare, la NASA sa tutto

Il pisolino è così diffuso che ha persino la sua giornata, che cade l’11 marzo di ogni anno. A pubblicare uno studio in merito è stata anche la Sleep Foundation statunitense, che ha sottolineato come fare un riposino nel corso della giornata può avere molti vantaggi, in primis quello di rimettere in sesto la persona che deve ancora affrontare circa metà della giornata. Sarebbe molto utile persino in ambito sportivo: gli atleti che fanno il pisolino posso riscontrare miglioramenti nelle proprie performance, specie in termini di resistenza. Altre ricerche, inoltre, hanno evidenziato come il pisolino sia vantaggioso persino per la salute cardiovascolare.

Inoltre, gli esperti raccomandano anche di fare il riposino giornaliero tra le 13 e le 15, così che questo non vada a influire negativamente sul sonno notturno. Chi soffre di insonnia, infatti, tende a rifuggire la pratica del riposino del tutto, così da arrivare alla sera con una buona dose di stanchezza. Il contributo della NASA è stato molto importante: questa, infatti, grazie alle ricerche condotte, è stata in grado di stabilire la durata ideale del pisolino perfetto.

Più di venti minuti ma meno di trenta: ecco quanti ne deve durare il perfetto riposino pomeridiano

Gli studi compiuti dalla NASA e dall’U.S. Transportation Safety Board hanno stabilito che la durata ideale del pisolino è di ben 26 minuti. Un riposino di questa durata, infatti, migliora le prestazioni del 34% e lo stato di allerta del 54%.

Ancora, il Centers for Disease Control and Prevention(CDC), ritiene migliori i pisolini che durano dai 15 ai 30 minuti e quelli che hanno una durata più lunga, di 90 minuti. I pisolini intermedi, infatti, con una durata dai 40 ai 60 minuti, rischiano di indurre un sonno profondo, senza però permettere di completare il ciclo del sonno. Questo può causare un certo intontimento al risveglio.