Sintomi influenzali: la mia nonna prepara sempre le mele cotte | Un rimedio naturale ma miracoloso

La ricetta ufficiale delle mele cotte: questo rimedio naturale è ideale per coccolarsi e alleviare i malanni

Nei mesi freddi in cui lo sbalzo termico e l’alto livello di umidità favoriscono l’insorgere di malanni ed influenze, dedicarsi qualche coccola è la soluzione ideale.

Esistono moltissimi modi per concedersi delle attenzioni dolci, ma uno dei metodi migliori consiste nel preparare delle vere prelibatezze culinarie.

Moltissimi studi hanno dimostrato che il cibo è in grado di influenzare le nostre emozioni ed esiste una correlazione tra psiche e fame.

In tal caso, si può ricorrere ad un rimedio naturale che allevia i malanni e addolcisce il nostro palato.

La ricetta ufficiale delle mele cotte al forno

Concedersi qualche coccola, soprattutto nei momenti di difficoltà, è fondamentale per prendersi cura di sè. Un metodo efficace e naturale contro i malanni consiste nel preparare le gustose mele cotte in padella, un dessert genuino per assaporare la frutta in un modo alternativo.

Possono essere realizzare facilmente in padella, ma si può optare per un’alternativa più tradizionale come il forno. Le mele cotte si possono gustare da sole, ma sono ideali anche accompagnate da un french toast e riusciranno a conquistare il palato sia degli adulti che dei bambini.

Il procedimento per preparare le mele cotte al forno

Le mele cotte al forno sono un dessert genuino e gustoso che può essere preparato in pochi minuti. Per prima cosa sarà necessario procurarsi alcuni ingredienti: due mele rosse, 30g di zucchero di canna, il succo di mezzo limone, 15g di burro, 20g di uvetta e cannella in polvere. Il procedimento è semplicissimo e per iniziare bisogna mettere in ammollo l’uvetta in acqua tiepida per circa 10 minuti. Le mele dovranno essere lavate in modo accurato e tagliate a fettine sottili.

Come riporta il sito web “ricette.giallozafferano.it“, dopo aver compiuto questi due passaggi fondamentali, si può passare alla cottura delle mele in padelle. Per prima cosa bisogna sciogliere il burro a fuoco basso e poi adagiare le fettine di mele nel padellino sovrapponendole una sull’altra. Spremete il succo di limone e aggiungete lo zucchero di canna sulle mele, l’uvetta e un pizzico di cannella. In padella aggiungete un pò d’acqua e lasciate cuocere il tutto con un coperchio. Dopo circa 1o minuti togliete il coperchio e continuate la cottura in modo da far evaporare l’acqua in eccesso. A questo punto, le mele cotte in padella sono pronte e possono essere gustate.