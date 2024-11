Sostituisci subito le tue lampadine: per gli esperti queste sono le migliori | Tagli del 90% la tua bolletta della luce

A volte basta davvero poco per risparmiare: in questo caso un piccolo investimento sulle lampadine ti assicura un minor consumo.

Ad intervenire sul tema del risparmio energetico e del consumo minore possibile dal massimo rendimento sono gli esperti del settore. Dopo l’Arera, anche le società private che si occupano di erogazione e gestione energetiche diffondono raccomandazioni.

Alcuni consigli poco diffusi sono quelli che riguardano le lampadine. Ce ne sono ormai di moltissime tipologie e il consumatore è spesso confuso.

Ecco che la stessa Acea ci viene in soccorso andando a spiegare le caratteristiche delle lampadine presenti sul mercato e la loro relazione con il consumo energetico casalingo.

Bollette stellari? Non ce ne saranno più se compri queste lampadine

La stagione invernale è spesso considerata come quella più dispendiosa dal punto di vista energetico. Infatti i termosifoni o le pompe di calore impattano in modo significativo sulle varie bollette relative al consumo energetico di qualunque tipo.

Se ci sono tante accortezze da mettere in atto per ottenere un consumo minore, una in particolare è relativa all’acquisto e all’utilizzo di un tipo specifico di lampadina. Oltre a cercare di trattenere il calore e spegnere i dispositivi elettronici quando non li stiamo utilizzando, è bene pensare a soluzioni a lungo termine che prevedono un piccolo investimento iniziale. Ecco quali sono le lampadine migliori secondo gli esperti di Acea.

Ecco qual è la lampadina migliore per le tue tasche: aiuta anche l’ambiente

Sebbene le lampadine dette alogene siano ancora molte diffuse, il loro impatto energetico è disastroso. Queste non sono più in produzione dal 2018, ma evidentemente questo ricambio non è ancora avvenuto completamente. Alternative più convenienti, sia dal punto di vista ecologico, che da quello economico, sono presenti sul mercato. Per esempio, è un’ottima opzione quella delle lampadine a fluorescenza o a LED. Oltre a offrire una ottima resa, queste impattano decisamente in quantità minore rispetto alle lampadine alogene sulla bolletta dell’energia.

Le lampadine a LED, inoltre, hanno una vita decisamente più lunga: il costo maggiore che hanno sul mercato rappresenta un piccolo ma conveniente investimento che si recupera sul breve e sul lungo tempo. Se cercate un modo di risparmiare, è ideale acquistare lampadine di questo tipo e collocarle in tutte le stanze della vostra casa. Nel giro di pochissimo tempo vi accorgerete dei benefici in termini di risparmio energetico.