Hai provato con tanti detersivi senza risultati: questo odore dai piatti non va mai via | Risolvi con una soluzione fai da te

Se mangi questo alimento, l’odore dai piatti potrebbe essere complicato da rimuovere: la soluzione è semplicissima

Una delle attività domestiche praticate quotidianamente consiste nel lavaggio delle stoviglie utilizzate per consumare i pasti.

Si tratta di una pratica essenziale sia per mantenere ordinata e pulita la propria cucina, ma anche per eliminare i cattivi odori.

Esistono alcuni alimenti che, quando vengono cucinati, producono degli odori difficili da eliminare e che possono restare nell’aria anche per giorni interi.

Talvolta il classico detergente per piatti potrebbe non essere sufficiente ed è necessario trovare metodi alternativi per risolvere la situazione.

Il rimedio contro i cattivi odori è stato rivelato dagli esperti

Trovare il rimedio giusto per contrastare i cattivi odori che si creano in casa è essenziale per mantenere un ambiente pulito ed igienico. Soprattutto in alcune zone della casa come la cucina, è più frequente che si concentrino gli odori sgradevoli a causa delle cotture e di alcuni prodotti che rilasciano aromi persistenti.

Lavare i piatti potrebbe non essere sufficiente ed è per tale ragione che alcuni chef esperti hanno rivelato il rimedio naturale che funziona per gli odori provocati da un alimento in particolare. La soluzione è semplicissima e basteranno pochi minuti per eliminare definitivamente il cattivo odore.

Il trucco diffuso dagli chef esperti

Eliminare gli odori dai piatti può essere estremamente complicato, soprattutto quando l’alimento che si è consumato è un uovo. Ricco di proteine e di grassi, questo prodotto lascia dei microscopici residui sui piatti che generano degli odori davvero sgradevoli e difficili da rimuovere. Il detersivo potrebbe non essere sufficiente e alcuni chef esperti hanno diffuso dei trucchetti molto semplici ma infallibili. Come riporta il sito web “castellinews.it“, la combinazione tra aceto bianco e bicarbonato di sodio può essere miracolosa.

È necessario riempire una vaschetta d’acqua tiepida ed aggiungere un cucchiaio di bicarbonato per ogni litro d’acqua. I piatti sporchi dovranno essere completamene immersi nella bacinella e lasciati in ammollo per minimo 20 minuti. Il bicarbonato riuscirà ad assorbire tutti gli odori, ma sarà necessario un secondo passaggio. Dopo aver lasciato le stoviglie in ammollo, bisognerà svuotare la vasca e riempirla con acqua tiepida pulita. Questa volta bisognerà aggiungere l’aceto bianco e lasciare i piatti in ammollo per minimo 10 minuti. L’operazione neutralizzerà ogni odore e agirà come disinfettante naturale. Dopo aver completato la procedura, si potrà procedere al lavaggio finale con il detersivo.