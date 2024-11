Una tira l’altra: queste polpettine di melanzane conquistano sempre tutti | Appena le porto a tavola spariscono subito

La ricetta ufficiale delle polpettine di melanzane: il finger food conquista tutti e non potrai più farne a meno

Le polpettine di melanzane conquistano ogni palato con la loro panatura croccante e la morbidezza del ripieno. Un sapore avvolgente che può essere preparato in breve tempo.

Sono realizzate con pochissimi ingredienti, ma il risultato è a dir poco eccezionale. Questi piccoli bocconcini sono ideali da gustare come aperitivo, finger food o come contorno.

Rappresentano anche un’ottima alternativa alle classiche polpette di carne per coloro che seguono una dieta vegetariana.

Dopo aver preparato l’impasto, le polpettine devono essere fritte in olio bollente ma possono essere preparate anche con il sugo oppure cotte in forno.

La ricetta delle polpettine di melanzana

Il finger food è sempre un’ottima soluzione per arricchire la vostra tavola e sorprendere gli ospiti. Le polpettine di melanzana sono sfiziose e si possono realizzare utilizzando pochi e semplici ingredienti. La preparazione è semplicissima, ma ognuno può variare in base ai gusti personali.

Come prima cosa sarà necessario procurarsi alcuni ingredienti per realizzare i bocconcini. Serviranno 800 grammi di melenzane, 120g di parmigiano reggiano DOP grattugiato, 120g di pangrattato, uno spicchio d’aglio, un uovo medio, sale, pepe, prezzemolo e olio di semi per la frittura.

Come preparare le polpettine

Sfiziose, croccanti e morbide all’interno, le polpettine di melanzane sono facilissime da preparare. Come riporta la ricetta ufficiale pubblicata dal sito web “giallozafferano.it“, la prima cosa da fare consiste nel lavare le melanzane e cuocerle in forno a 200° per circa 1 ora. Dopo averle sbucciate, la polpa deve essere schiacciata in un colino in modo da disidratarle e far uscire il liquido in eccesso. Alla purea di melanzana bisogna aggiungere un uovo medio ed uno spicchio d’aglio tritato. Dopo aver mescolato il tutto, bisogna aggiungere il pan grattato, il parmigiano reggiano DOP, sale e pepe secondo i propri gusti.

L’ultimo passaggio consiste nell’aggiunta del prezzemolo lavato e tritato finemente. L’impasto deve essere lavorato a mano in modo da amalgamare tutti gli ingredienti. Solo dopo aver ottenuto un composto omogeneo, si può procedere alla preparazione delle polpettine tonde che devono avere il diametro di una noce. Questi bocconcini devono essere passati nel pangrattato ed immersi nell’olio bollente per la frittura. Il risultato sarà eccezionale e le polpettine di melanzane saranno un vero successo. È consigliabile consumarle subito ma possono anche essere conservate in frigorifero per circa un paio di giorni.